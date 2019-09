Chicharito admite que festejará si le anota al Real Madrid

​​Javier Hernández debutó con el pie derecho con el ​Sevilla al anotar de tiro libre ante el Qarabag en la Europa League, por lo que ha dejado en claro que en caso de marcarle al ​Real Madrid durante la jornada 5 de la ​liga española, no dejará de festejar.

"Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí", comentó el Chicharito en entrevista con El Larguero.





📻⚽🚨 @CH14_, en @ElLarguero



"Si le marco al Real Madrid lo celebraré, pero eso no significa que no sea un equipo especial para mí"



"¿Lopetegui? Tiene muchas ganas del patido, como todos"



"Claro que el Sevilla puede hacer cosas chingonas este año" pic.twitter.com/LSZYVxiu2E











— El Larguero (@ellarguero) September 19, 2019

Hernández también habló sobre su primer gol con el cuadro andaluz y reconoció sentirse feliz de marcar de tiro libre por primera ocasión en su carrera, luego de haber estado practicándolo por un buen tiempo.

"Es mi primer gol de falta en mi carrera, llevaba meses practicando y dije, ¿por qué no?", expresó el mexicano.





Obra maestra pic.twitter.com/DPDKht4Erd — Eduardo Shabot Sz (@EShabot17) September 19, 2019

El ex delantero del West Ham debutó con el equipo de Julen Lopetegui la jornada pasada al entrar de cambio al minuto 70 en la victoria 1 a 0 sobre el ​Alavés, por lo que ahora buscará comenzar de titular este domingo cuando el Sevilla reciba al Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en busca del liderato del futbol español.

Continuar leyendo la historia