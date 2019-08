'Chepo' de la Torre estaría en la órbita del Toluca y el Puebla

​El entrenador José Manuel de la Torre está cada vez más cerca de regresar a dirigir en el futbol mexicano. En esta ocasión el 'Chepo' se encuentra en la mira de los equipos de Toluca y ​Puebla.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es y en nuestra cuenta de Twitter @90minespanol!

Luego del mal momento por el que atraviesa el conjunto choricero, mucho se ha hablado acerca de la llegada del timonel mexicano. Los números son adversos para Toluca que no ha ganado en lo que va del Apertura.

Jose Manuel de la Torre

Se esperaba que con Ricardo La Volpe las cosas mejoraran, pero no ha sido así, y el Bigotón se encuentra sentado en un barril de pólvora. De acuerdo con información de Cancha, el director deportivo del club, Jaime León, sostiene buena relación con el Chepo, por lo que abogaría para que se pueda dar su regreso.

Cabe señalar que las negociaciones no serán nada sencillas, ya que el sueldo del ex entrenador de ​Santos Laguna es más elevado que el que ahora percibe La Volpe. Aunque la directiva no vería con malos ojos el poder fichar al estratega que les dio el último título.

FBL-LIBERTADORES-HURACAN-EMELEC

Otro de los posibles candidatos para el Toluca es Antonio Mohamed. El Turco ya ha exteriorizado su interés en poder regresar a la ​Liga MX, y el Toluca se convierte en una de las posibles opciones. Ahora sólo faltaría ver el plan de trabajo que le ofrecen los altos mandos escarlatas.





Por su parte el conjunto poblano recién cesó al Chelís por lo que se encuentra en una real búsqueda de técnico, siendo el mismo Chepo y Robert Siboldi los candidatos más fuertes.