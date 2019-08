Cesc Fabregas: "Sería un placer jugar en la Argentina y la Copa Libertadores"

​La llegada de Daniele De Rossi a Boca está revolucionando al fútbol argentino. El histórico jugador de la Roma llegó para cumplir uno de los sueños de su carrera y hay mucha ilusión de que puedan aparecer nuevos casos.

Cesc ​Fabregas sorprendió a todos y abrió las puertas para venir a jugar a la Argentina en un futuro. "Nunca lo había pensado, esto va muy rápido y no tienes tiempo de pensar en ciertas cosas pero, ¿por qué no? La verdad que me parece una liga muy competitiva, muy agresiva, hay jugadores con muchísimo talento, han salido grandísimos jugadores de Argentina y del continente en general. La verdad que sería para mí un placer ir a jugar ahí", declaró en diálogo con Super Deportivo Radio.

"¿Por qué no jugar una vez la Copa Libertadores? La liga argentina me parece muy competitiva, muy agresiva. Sería para mí un placer ir a jugar ahí", Cesc Fabregas en @SuperDeportivoRadio pic.twitter.com/ybv1UOOmet — VarskySports (@VarskySports) August 6, 2019





El español de 32 años se encuentra en el Mónaco y no ocultó su gusto por la Copa ​Libertadores. "Es una competición que agrada mucho y se ve mucho, y sobre todo cuando los equipos más potentes llegan a las finales", agregó.

Al ser consultado sobre si prefería River o Boca, el volante prefirió no elegir. "No voy a escoger, la pasión que tienen los dos es increíble. Fui a ver la final a Madrid, fui como aficionado y me encantó. Las dos aficiones fueron increíbles. Entrenamos también con la Selección española en la Bombonera y me encantó, jugamos en el campo de River contra Argentina y la verdad que fue increíble. No voy a optar ni por uno ni por otro, fueron dos experiencias increíbles", disparó.