El castigo de Ricardo Ferretti a Jürgen Damm tras anunciar su salida de Tigres

​El pasado martes, Jürgen Damm se paró frente a los medios de comunicación para anunciar que eran ciertos los rumores sobre su salida del ​Club Tigres al término del presente torneo, y lo hizo con su actual entrenador, Ricardo Ferretti, a un costado.

⚽| #LigaBBVAMX



Jurgen Damm oficializó su salida de Tigres. 🐯



🗣"Estoy muy agradecido con la institución que en todo momento en estos cinco años me ha respaldado, pero consultándolo con la gente cercana a mí, pues lo mejor es en junio tomar otro camino" pic.twitter.com/Y0QW3FnX6y







— Expreso Deportivo (@Expreso_Dporte) February 26, 2020

La noticia parece no le cayó muy bien tanto al 'bigotón' como a la institución, misma que días antes había mencionado en boca de su presidente, Miguel Ángel Garza, que la puerta del club era muy grande para los jugadores que no quisieran estar en el mismo, lanzando dardos a un par de elementos más que se comentaba no estaban contentos con su lugar en la plantilla.





Este fin de semana, los auriazules recibirán la visita de ​Pumas UNAM en el estadio Universitario y el 'Tuca' no se quedó de brazos cruzados tras la novedad del extremo mexicano, tomando represalias esta jornada enviándolo a jugar a la Sub 20 y no con el primer equipo.





Eduardo Fernández, Juan Sánchez Purata y Jürgen Damm reforzarán a la sub 20 de Tigres para enfrentar a Pumas pic.twitter.com/gMm6RLBQwg — Rafael Rivera (@RafaDato2) February 29, 2020

Todo parece indicar que el siguiente paso de Damm en su carrera será la MLS donde varios futbolistas aztecas ya ven como una buena oportunidad el seguir con su futuro. Los otros jugadores que se especula también podrían salir del conjunto regiomontano serían Eduardo Vargas y Rafael Carioca, este último se señala ya tiene un pre-contrato con una escuadra brasileña.