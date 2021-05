Carteras de bancos centrales por US$3,8B se volverían verdes

(Bloomberg) -- Los bancos centrales están cada vez más interesados en inversiones sensatas desde el punto de vista ambiental y responsables en términos sociales, y 43% de quienes respondieron la encuesta sobre las tendencias de gestión de reservas de HSBC para 2021 señaló que compraría bonos verdes.

El sondeo, realizado entre febrero y abril, reveló que funcionarios de 57 bancos centrales, con activos por un valor de US$3,8 billones, ya estaban incorporando criterios sociales y ambientales en la toma de decisiones o estaban evaluando hacerlo. Solo 25% de las entidades no se unió a la tendencia, aludiendo a la falta de compatibilidad con los mandatos como la principal razón para no hacerlo.

En un momento en que Europa quiere convertirse en el mayor emisor global de deuda verde, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha hecho del trabajo sobre el cambio climático una prioridad.

El cambio climático es un elemento clave de la revisión estratégica que actualmente está realizando el BCE, y autoridades monetarias de otros lugares también están abordando el tema.

El año pasado, el Banco Nacional Suizo excluyó a las mineras de carbón de su cartera de acciones, mientras que, este mes, el Banco de Japón dio una de sus señales más fuertes hasta el momento de que la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático estaba en su radar.

Con 43%, la proporción de entidades que tenían bonos verdes era mayor que la de los bonos vinculados a la inflación o los valores respaldados por hipotecas. El interés en los bonos verdes fue particularmente fuerte entre los países de altos ingresos, según la encuesta patrocinada por HSBC.

Los bancos centrales han respondido a la pandemia de covid-19 con estímulos récord, y la encuesta reveló que los gestores de reservas mencionaron el entorno de bajo rendimiento como su mayor desafío. Particularmente en países de altos ingresos, estaban considerando invertir en nuevas clases de activos.

A largo plazo, se consideró que las monedas digitales tendrán un impacto en la gestión de reservas, según la encuesta.

