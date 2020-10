La carta que frenó la ruptura de la CGT y el malestar kirchnerista con Claudio Moroni

"Esto no va para más, se cae", argumentó Luis Barrionuevo ante la cúpula de la CGT sobre su rechazo de hacer del Día de la Lealtad peronista un acto de respaldo al Gobierno. Un día antes al 17 de octubre, el jefe de los gastronómicos montó su propio homenaje con el expresidente Eduardo Duhalde, otra voz apocalíptica en medio de la crisis, y con Carlos Acuña, el alfil que ubicó en la conducción tripartita de la central obrera cuando en 2016 anudó un acuerdo con Hugo Moyano y el influyente sector de "los Gordos". Esa alianza ya se rompió y no volverá a ser, más allá del espejismo de Alberto Fernández de promover la unidad sindical.

Acuña sembró más discordia en la celebración peronista cuando acusó de "alcahuetes de turno" a sus colegas de la CGT, a quienes les recriminó en un Zoom cederle la organización del acto a La Cámpora. Hace tres meses había tenido otro rapto de furia, pero contra Máximo Kirchner, el referente de la agrupación. "Este muchacho no laburó nunca en su vida y viene a decirnos cómo manejarnos", dijo en un auditorio sindical, molesto por las críticas del hijo de la vicepresidenta al encuentro corporativo entre la CGT y los empresarios de AEA. Tras la filtración, tuvo que interceder Sergio Massa, otro de sus jefes políticos, para explicar que se había tratado de un exabrupto.

El inevitable paso del tiempo no calmó las aguas. El vínculo entre Acuña y el kirchnerismo continúa tenso. Blanca Cantero, su esposa, es intendenta del municipio de Presidente Perón, donde se expandió una de las mayores tomas de tierras, en un predio de Guernica, que fue finalmente desalojado tras un violento enfrentamiento con los ocupantes. Cantero, surgida del massismo, no logró articular jamás con los enviados de Axel Kicillof para buscar otra salida que no fuera el desalojo a la fuerza y por orden judicial. "Hubiera sido tal vez más sencillo tratar con un intendente de la oposición", ironizaron en la gobernación bonaerense.

Después del amago de retirar a los gremios propios de la central obrera, Barrionuevo envió otra vez a su tropa a participar de la vida interna de la CGT. Se acordó con Héctor Daer y el sector de los autodenominados "independientes" una suerte de tregua hasta el recambio de autoridades, previsto para abril del año que viene, si la pandemia por el coronavirus lo permite. Eso sí, Acuña debió soportar algunos reproches, como el que le enrostró uno de los gestores del encuentro con la misión del Fondo Monetario Internacional: "El país está en crisis, sos el secretario general de la CGT y no venís a la reunión con el Fondo porque te fuiste de vacaciones a Mar del Plata por estrés".

Durante su fugaz rebeldía de vaciar de poder a la CGT, Barrionuevo y Acuña recibieron dos golpes cuyo impulsor, sospechan, fue el Gobierno. Al gastronómico un fallo judicial le complicó sus deseos de influir en el manejo de la obra social del gremio de seguridad privada, mientras que al jefe del personal de estaciones de servicios le habilitaron competencia gremial en tres provincias, por lo que podría perder cientos de afiliados. Digerido el mal trago, Barrionuevo y Acuña definieron estratégicamente que era mejor quedarse en la central obrera. La carta de Cristina Kirchner d el lunes pasado los terminó de convencer. "Ahora más que nunca Alberto va a necesitar a la CGT y a los gobernadores", barruntaron en su intento de forzar un giro del Presidente hacia un peronismo no kirchnerizado.

