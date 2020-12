El precio 'estratosférico' de una carta de trabajo firmada por Steve Jobs

Una carta de oferta laboral firmada por Steve Jobs podría subastarse por al menos $ 25,000 dólares esta semana.

Todos pensaríamos que Jobs envió varias cartas de este tipo durante su vida. ¿A qué se debe el estrafalario precio?

"Las cartas firmadas por Steve Jobs son muy raras; llevamos más de 40 años en el negocio y esta es la primera que vemos", dijo Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auction, empresa con sede en Boston encargada de la subasta, en un correo electrónico a FOX Business.

La carta de Jobs fue enviada a Del Yocam (Delbert W. Yocam) ofreciéndole el puesto de presidente y director de operaciones de NeXT Computer. El documento indica que recibirá un salario de $ 250,000, dólares, 660,000 acciones ordinarias de NeXT, el respaldo de Jobs para unirse a la junta directiva de NeXT y otros beneficios.

"Sobre la línea de la firma está escrito: '¡Acepto esta increíble oferta!' - 'increíblemente genial' . Esta última frase se convirtió en una especie de lema de Jobs para presentar Macintosh", escribió RR Auctions en su sitio web.

Un retrato del cofundador y ex director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, en el rascacielos Federation Tower en el nuevo distrito comercial de Moscú, el 19 de octubre de 2011. REUTERS / Denis Sinyakov

A pesar de la aceptación de Yocam, nunca terminó uniéndose al titán de la tecnología en NeXT, sino que sirvió en varias juntas directivas de empresas tecnológicas, como Adobe Systems y Oracle. Actualmente tiene 76 años.

Yocam, el primer Director de Operaciones de Apple, conoció a Jobs en la década de 1980. Jobs fundó NeXT en 1985 después de ser expulsado de Apple por desacuerdos con John Sculley, el CEO que él mismo había designado. Regresó a Apple en 1997 después de que la compañía comprara NeXT por 429 millones de dólares y 1,5 millones de acciones de Apple.

Jobs murió en 2011 con 56 años.

En febrero, RR Auctions manejó la venta de otros artículos relacionados con Jobs, incluido un contrato original para la PC Apple II firmado por él, una computadora Apple Macintosh 128K original de 1983, un memorando de bonificación por desempeño firmado por Jobs y una sudadera con capucha original de Macintosh por $ 800.

El mes pasado, RR Auctions también puso a la venta una rara computadora Apple I firmada por el cofundador de Apple, Steve Wozniak, que podría venderse por más de $ 400,000.

Apple, fundada en 1977 por Jobs, Wozniak y Ron Wayne, la compañía es la más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de más de 2 billones de dólares.

