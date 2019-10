Carlos Vela vuelve a hablar de su negativa de ir a la selección mexicana

​Carlos Vela está a dos partidos de conseguir la MLS Cup para su equipo por primera vez en la historia. El mexicano vive un momento brillante: rompió el récord de más goles anotados en una temporada de la Major League Soccer y eclipsó a ​Zlatan Ibrahimovic como el mejor jugador del torneo, además de dejarlo fuera junto al Galaxy de la semifinal de conferencia 2019.

Por esta razón, la afición mexicana continúa sin entender por qué no juega en la selección nacional y Carlitos Vela volvió a responder a aquellos que le piden explicaciones de su negativa:

“Muchas veces ayudas más no estorbando. Yo lo tomé de esa manera. Lo hablé con el Tata y le dije: 'mira, el siguiente mundial es en cuatro años, dale oportunidad a la gente que debería estar mejor que yo en cuatro años y no debería taparle el lugar a alguien que puede llegar a explotar y dar lo que yo no pude dar".