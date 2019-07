Carlos Tevez, durísimo: "Hoy los jugadores se escapan de jugar en Boca"

​Carlos Tevez, uno de los máximos referentes de ​Boca Juniors en los últimos años y el más representativo en el actual plantel, realizó un crudo análisis acerca de las pocas ganas que tienen muchos futbolistas de vestir la camiseta azul y oro tras la final de la ​Copa Libertadores 2018 perdida ante ​River Plate.





"Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil es borrarse. La gente de Boca no es boluda, los periodistas no son boludos, ¿cuántos técnicos pedimos para venir? Después de que se fue Guillermo Barros Schelotto, ¿cuántos técnicos fue a buscar el presidente? ¿Cuatro, cinco?", se cuestionó el Apache en un diálogo con Radio Rivadavia.

FILOSAS PALABRAS DE TEVEZ SOBRE LA ACTUALIDAD DE BOCA#SuperligaxFOX | El Apache se descargó ante el presente del Xeneize. pic.twitter.com/9BUlCTqndp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de julio de 2019





"Cuatro o cinco le dijeron que no. Estamos buscando jugadores en este momento... antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era un llamado, que por favor me llamen de Boca. Hoy no. Hoy no quieren venir los jugadores. Hoy se escapan para jugar en Boca. Y no, a mí dámela", se plantó el nacido en Fuerte Apache.

DURAS DECLARACIONES DE TEVEZ SOBRE EL PRESENTE DE BOCA



El Apache se descargó en medio del mercado de pases para el Xeneize. pic.twitter.com/8alRy3Beks



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de julio de 2019

Continuar leyendo la historia

"Es por la presión, porque hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego. Y bueno, a mí en lo personal como hincha, después como jugador, a mí dámela siempre. A mí dame la pelota y vamos a jugar. Entonces eso es lo más importante y lo que a mí hoy me hace feliz, lo que me hace querer seguir. Es decir: hay muchos jugadores que los están llamando y dicen 'no, no voy' por el país, por eso, por lo otro, por otra cosa", culminó. ¿Coincidís con su punto de vista?