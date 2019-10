Carlos Salcedo le responde por Twitter a una aficionada de Tigres

Carlos Salcedo explotó contra una aficionada de Tigres mediante sus redes sociales. Y es que mediante la cuenta de Twitter, la aficionada 'Incomparable' se ha encargado de 'reventar' al defensor de Tigres.





Por medio de su cuenta el 'Titán' respondió a un aficionado que le cuestionó a la chica si le habría dicho algo al futbolista, a lo que el respondió: "Ya vi que es puro bla bla bla que me vio de frente y todo el calentamiento y no me dijo nada hasta aquí mi reporte! buenas noches yaso..." fueron las palabras del defensor central, enviando un mensaje a la chica felina.





藍藍 ya vi que es puro bla bla bla que me vio de frente y todo el calentamiento y no me dijo nada來來藍藍藍 hasta aquí mi reporte! Buenas noches yaso.. https://t.co/kFjjKZDZlt — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) October 6, 2019

​​

Por su parte la aficionada, que vivió la nueva fan experience de Tigres, no se guardó nada y respondió "Nos prohibieron interactuar con los jugadores, no iba a perder la oportunidad de estar en cancha por ti, no vales"

Nos prohibieron interactuar con los jugadores, no iba a perder la oportunidad de estar en cancha por ti, no lo vales. https://t.co/31Qyx5qayI — Nina Morales (@ninamoraless) October 6, 2019













Un jugador profesional preocupado por lo que dice una chava cualquiera WOW 



Y pensar que hasta me puse triste porque quería ir a su presentación y quería que fuera el proximo capitán JAJAJAJA



— Nina Morales (@ninamoraless) October 6, 2019

"Un jugador profesional preocupado por lo que dice una chava cualquiera WOW" fueron las palabras de la chica mediante redes sociales, para cerrar el debate.