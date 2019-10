Carlos Hermosillo se burla del América y el 'Negro' Santos lo pone en su lugar

​El llamado Clásico Joven del fútbol mexicano sigue dando de que hablar, aunque no con los que fueron los verdaderos protagonistas del partido el pasado sábado, sino con dos leyendas de ambos equipos.

Y es que al termino del partido, en su cuenta de Instagram, Carlos Hermosillo, subió un vídeo en donde mostraba su felicidad por la goleada de la Máquina al ​equipo azulcrema, burlas que fueron respondidas por Antonio Carlos Santos.

En su cuenta de Twitter Antonio Carlos Santos le recordó a Carlos Hermosillo los años que lleva Cruz Azul sin ser campeón de liga. Además, también recalcó el lugar en la tabla general que ocupa la Máquina en estos momentos en comparación con América:

"Yo pensé que ya te habías bajado del barco del ​Cruz Azul pero te conformas con ganar un partido, pero en qué lugar estás en la tabla 12 y 23 años de su último título de que hablas?Debería darte vergüenza en lugar de andar de porrista bipolar porque estás perdido", publicó la leyenda del Club América.

Yo pensé que ya te habías bajado del barco del Cruz Azul pero te conformas con ganar un partido ,pero en qué lugar estás en la tabla ✌️12 y 23 años de su último título de que hablas ?debería darte vergüenza en lugar de andar de porrista bipolar porque estás perdido !! https://t.co/WNO3Fa4jmS — Carlos Santos (@negrosantos13) October 9, 2019

Ante esto Carlos Hermosillo no pudo responder con argumentos y solo se dedicó a burlas hacía Antonio Carlos Santos, afirmando que no conocía al ex futbolista e incluso bromeó comparándolo con el legendario luchador mexicano, El Santo.

Santos, quien es, el enmascarado de plata de el me hablas, mis respeto el si era un gran luchador y figura , Santos, Santos uuuufffff no se si hables lo de la iglesia católica, perdón no se de quien hables, jajajajajajaja ajuuua — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) October 9, 2019

