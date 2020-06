Carla Pereyra muestra su duro entrenamiento

La modelo Carla Pereyra es una de las celebridades que ha aprovechado el período de confinamiento, que poco a poco comienza a relajarse, para compartir con todos sus seguidores de las redes sociales las rutinas a las que se ha mantenido fiel para no descuidar su forma física.



Esta semana la esposa de Simeone se ha animado a desvelar las últimas novedades que ha incorporado a su rutina de gimnasio con su entrenadora personal y en qué partes de su cuerpo se centrarán en los próximos meses, para seguir desarrollando la musculosa figura en la que comenzó a trabajar hace seis años.



"¡Ponme a prueba, y me darás una gran excusa para ser mejor! ¡Y así vivo yo! Gracias @crysdyaz por ayudarme cada día a dar el máximo y superarme. Vamos por más. Objetivos próximos: ganar masa muscular y peso, seguir sintiéndome fuerte e incrementar el volumen de piernas y brazos. ¡Poco a poco!", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a un par de vídeos de las últimas máquinas que ha estado utilizando.



La celebridad tampoco se ha mordido la lengua a la hora de contestar en la sección de comentarios a las personas que se han atrevido a juzgar su aspecto físico o a especular con lo saludable de la intensidad de su entrenamiento.



"Es que lo que tú necesitas, no es lo mismo que yo necesito, y debemos aprender a mirar no solo con nuestros ojos y a ponernos en el lugar de los demás", le ha asegurado con mucha calma a uno de esos críticos. "Entreno cuatro veces por semana, y cuando lo hago, intento dar el máximo rendimiento porque eso es lo que a mí me hace bien. Eso no quiere decir que a todo el mundo le haga bien... Yo solo comparto esto".