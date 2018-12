Cargadores y Jefes, por supremacía divisional rumbo a playoffs NFL

Kansas City, EUA., 12 Dic (Notimex).- Un espectacular partido se espera este jueves, en el arranque de la semana 15 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), cuando los Cargadores de Los Ángeles visite a Jefes de Kansas City.

A tres semanas de finalizar la temporada regular, este juego sacará chispas luego de que ambos equipos buscan el primer lugar en la carrera a los playoffs en la división oeste de la Conferencia Americana.

Kansas City está en la cima con 11 victorias y dos derrotas, y naturalmente va entregarse por mantener el dominio, en tanto Los Ángeles es segundo con 10-3 y obviamente quiere ir a la otra etapa de la competencia como el primero.

Ambos equipos se enfrentaron en la semana uno con victoria de Jefes por 38-28, con una extraordinaria labor del mariscal de campo Patrick Mahomes con 15 pases completos, 256 yardas y cuatro anotaciones, por lo cual tratará de repetir la dosis.

Patrick Mahomes, de 23 años de edad, está en una línea ascendente con 322 pases completos, cuatro mil 300 yardas y 43 touchdowns, y tiene gran coordinación con sus receptores Tyreek Hill y Travis Kelce, quienes cuentan con 11 y 10 atrapadas, en ese orden, del ovoide para las diagonales.

Los corredores Kareem Hunt, con siete anotaciones, y Spencer Ware, con dos, son sus aliados en los acarreos del balón, para hacer daño a los contrarios.

A su vez, Philip Rivers lleva como mariscal de campo de Cargadores una suma de 284 pases completos, tres mil 638 yardas, 29 anotaciones y seis intercepciones.

Su máximo valedor a la ofensiva es el corredor Melvin Gordon, al llevar nueve anotaciones, pero está en duda porque apenas regreso a la práctica limitada después de tres semanas de rehabilitación de una lesión en una rodilla.

"Me gustaría que jugara. Tengo esperanza de que así sea. Estamos tratando de ganar todos los partidos que podamos para entrar a los playoffs, pero si no está listo, no va jugar", dijo el entrenador en jefe Anthony Lynn.

También estaría ausente el corredor Austin Ekeler, quien lleva dos anotaciones, porque en el encuentro anterior sufrió una conmoción cerebral, y sí estarán los receptores Keenan Allen y Trevor Williams, quienes llevan seis y cinco, arribos a las diagonales, de manera respectiva.

