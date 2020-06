Capcom Vancouver trató de revivir Dino Crisis

Aunque su historia en cuanto a remakes se concentra en Resident Evil, los resultados obtenidos por Capcom con esos juegos han sido suficientes para que los fans que añoran el regreso de algunas de sus franquicias favoritas piensen en que esto podría ser posible, quizá no en forma de remake, pero si de reboot o de una secuela. En años recientes, muchos jugadores han pedido el regreso de Dino Crisis, pero la compañía japonesa no ha mencionado nada en absoluto. Sin embargo, hace años esto pudo haber sucedido pues Capcom Vancouver puso sus manos en la franquicia.

El reciente episodio de DidYouKnowGaming? fue dedicado a Capcom Vancouver y su historia de éxito y caída de la mano de Dead Rising, franquicia que gozó de éxito en sus primeras entregas y que posicionó al estudio como uno de los mejores de aquel momento. Como te mencionamos ayer, en el interior del estudio de Capcom con sede en Canadá no solo se desarrollaron las entregas que conocemos de Dead Rising, sino distintos proyectos que no vieron la luz, como un intento por competir con The Last of Us mediante un reboot de la franquicia de zombies que fue impulsado por Xbox.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues durante su momento de mayor esplendor y aquel en el que las cosas no iban nada bien, Capcom Vancouver presentó proyectos a Capcom de diversas IP y una de ellas era Dino Crisis. No se sabe si este juego era un reboot o el esperado remake, pero es un hecho que el estudio presentó un avance a los directivos de Capcom en Japón quienes decidieron no dar luz verde al proyecto.

De la misma forma, la historia revelada de Capcom Vancouver refiere que el estuio trabajó también en una versión para móviles de Pocket Fighter, un nuevo juego inspirado en Ghosts 'n' Goblins, un Mega Man de estilo tradicional e incluso un reboot de Lost Planet. Lamentablemente, parece que la suerte de Capcom Vancouver ya había sido echada pues Capcom de Japón no aprobó ninguno de sus proyectos y tras la caída en ventas y popularidad de Dead Rising tomó la decisión de cerrar el estudio.

