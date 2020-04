NUEVA YORK, 3 abr (Reuters) - Bill Withers, un cantante conocido por éxitos de la década de 1970 como "Lean on Me", "Lovely Day" y "Ain’t No Sunshine", murió a los 81 años por complicaciones cardíacas, informó la revista Rolling Stone el viernes, citando un comunicado de su familia.





