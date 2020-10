Cantando 2020: con "A mi manera", Miguel Ángel y Bianca Cherutti emocionaron al jurado

Los encargados de cerrar la noche en el Cantando 2020, fueron Miguel Ángel Cherutti y su hija Bianca. En reemplazo de Charlotte Caniggia, que había elegido homenajear a Britney Spears, el cantante decidió tomar otro rumbo y con una gran interpretación de "A mi manera", recordó a María Martha Serra Lima y Estela Raval. Y sobre eso, el artista destacó: "Es un homenaje muy lindo, y trabajé con las dos. Esta es una noche muy linda para mí".

Al momento de la devolución, Nacha Guevara destacó que Bianca estuvo "mucho más plantada" y agregó sobre Miguel Ángel: "Esa serenidad que tenés para hacer lo que hacés. Nunca usas todo, siempre hay algo más, y eso te da un aplomo que me encanta. No gritás, cantás. Me gustó muchísimo, y me gusta mucho verlos juntos" (9).

En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda ante todo quiso agradecerle a Miguel por siempre reconocerla como miembro del jurado, y consideró que esa es una actitud de mucho respeto y humildad. En lo referido al canto, los felicitó y opinó: "La canción "A mí manera" a todos nos toca de una manera distinta" (voto secreto).

Por su parte, Oscar Mediavilla elogió a la pareja (8), y por último, Moria Casán aseguró que Miguel y Bianca "le encantan", y quiso concluir: "Aunque "A mi manera" ya me tiene cansada, ustedes hicieron una reversión muy buena. Miguel, tu capacidad vocal me impresiona. Y esta chica tiene un crescendo que no pude creer. Me provocó erección capilar" (10). Con 27 puntos, ambos aseguran su lugar en la próxima ronda, mientras esperan que Charlotte regrese a la pista.