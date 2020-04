Se cancela San Diego Pride 2020

Uno de los eventos anuales más esperados y dinámicos del condado de San Diego, ha quedado cancelado ante el confinamiento de coronavirus en el mundo.

Se trata del San Diego Pride, evento en el que asiste al rededor 350 mil personas durante los tres días que dura la celebración, queda totalmente cancelado este año con motivo de evitar la propagación del virus.

Tras la conferencia que dio el gobernador Gavin Newsom, el martes 13 de abril, dejó en claro que es poco probable que este verano se realicen eventos grandes. Los organizadores del San Diego Pride decidieron cancelar el evento que se festejaría del 17 al 19 de Julio del 2020.

Fernando López, director ejecutivo del pride dio a conocer lo siguiente en un comunicado de prensa:

Hemos estado diciendo como organización desde hace un mes que el Pride no continuaría a menos que sea seguro y saludable hacerlo, pero el martes recibimos la orientación del gobernador de que en el futuro previsible no sería posible realizar reuniones masivas de ningún tipo

Please read our full statement, and then reshare with a message of why Pride is important to you. https://t.co/3WyfJpFAdE pic.twitter.com/InzDJVQNtN— San Diego Pride (@SanDiegoPride) April 16, 2020

Este es otro de los magnos eventos que se llevan a cabo en el condado de San Diego que ha tenido que cancelar debido a la contingencia sanitaria que se enfrenta actualmente, tan solo esta semana se canceló: La Feria del Condado de San Diego, Comic Con 2020 y San Diego Pride.