En 'Can Barça' se puede hablar ya de crisis

Quién le iba a decir a Ernesto Valverde a principios de agosto que el ​Barça iba a empezar tan mal la Liga este año. El 'Txingurri', que lleva dos ligas de dos posibles como técnico azulgrana, había cimentado sus victorias en grandes inicios de temporadas, distanciándose de sus rivales rápidamente. Todo lo contrario de este año, que, tras jugar cinco partidos de Liga, ya tiene imposible esta semana adelantar a alguno de los grandes.





Lo de ayer fue un papelón. No solo por los once jugadores que saltaron al césped, sino por la imagen que está dando el equipo fuera de casa. Ayer saltaron de inicio en el centro del campo Sergi Roberto y Rakitic como interiores y el equipo hizo aguas. El único que se salva de la quema es De Jong, que al menos lo intentó. Ni un solo tiro a puerta en los primeros 80 minutos da buena fe de la incapacidad del centro del campo para conectar con los delanteros y que se traduce en el peor inicio de Liga en los últimos 25 años.

Pero el asunto va más allá y ayer durante la retransmisión del encuentro anticiparon - con acierto - lo que será el Barça en un futuro. Sin Messi, el equipo fue otro, empequeñecido ante un rival que se tomó el partido como una final y que estuvo de diez. Con ​Messi en el terreno de juego, la historia es distinta y su mera presencia intimida a los rivales. Pero ni con el argentino es suficiente si no está éste en forma y anoche se volvió a poner de manifiesto quién es el que salva siempre la papeleta.

Mención aparte merecen los nuevos fichajes. El ya excepcionado De Jong fue el único que dio la cara ayer, pero ni ​Griezmann ni Junior Firpo están rindiendo en este inicio de temporada. Al francés se le ve fuera de sitio; ya no es el jugador que despuntó en la Real Sociedad más pegado a la banda y se palpa. No entra en juego y participa muy poco en los encuentros. De él ayer solo se puede salvar su implicación en recuperar la pelota. Pero la calamidad es Junior Firpo. Se le ha fichado para que Jordi Alba tenga competencia y el fichaje, de momento, va camino de no ser rentable. No había vuelto a jugar desde la jornada 2 ante el Betis y después del cambio que hizo Valverde en el descanso, le va a costar volver a entrar en el once aun con Jordi Alba lesionado.

Lo único positivo para el Barça es que ni ​Atlético de Madrid ni ​Real Madrid están mejor en este arranque de Liga y, pase lo que pase esta semana, no se van a colocar a una distancia sideral. Eso sí, no está de más que ya se hable de la palabra crisis en Barcelona.

