Campesino en México debe un millón de pesos a hospital público que atendió a su esposa por COVID-19

Un campesino identificado como Jesús, se encuentra en una situación muy complicada. Hace dos meses, su esposa María Flores comenzó a tener síntomas de COVID-19 y cuando buscaban ser atendidos en algún hospital público, no encontraron disponibilidad.

Entonces Jesús llevó a su esposa al Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) "Arturo Montiel Rojas", que se encuentra en Metepec, Estado de México, y ahí la recibieron.

La señora no es derechohabiente de esa institución médica, por lo que luego de permanecer internada dos meses, su esposo recibió una factura de 926,856.48, casi un millón de pesos, la cual le es imposible de pagar.

En un reportaje emitido por Imagen Televisión en el espacio de Ciro Gómez Leyva, el periodista mencionó que contactaron a las autoridades del ISSEMyM y que ellos mencionaron que la paciente estuvo muy grave, tuvo que ser intubada y que ahora ya se encuentra estable.

También informaron que, al ingresar, la mujer presentó una credencial de un familiar para acreditarse como derechohabiente, y señalaron que, pese a ser algo ilegal, le dieron la atención, además de que señalaron a los familiares las normas por no estar registrados a esa institución.

El ISSEMyM no pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que no es parte del programa federal que ofrece la atención por COVID-19 a quienes no están afiliados.

Pese a la gratuidad que prometió el presidente @LopezObrador_ en casos de #COVID19, una familia de campesinos debe casi un millón de pesos al @Issemym de #Metepec. La esposa del señor Jesús lleva dos meses internada, no hay diagnóstico claro, pero sí una gran deuda pic.twitter.com/J9OKM53OfU — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 30, 2020

También indicaron que analizarán las vías legales para apoyar a la familia, dado que se trata de una situación extraordinaria por la pandemia.

Por su parte, Jesús dijo al citado medio que en el hospital nunca le informaron si su pareja tenía COVID-19, “Está pesadilla para mi comienza el día lunes 8 de junio, por ahí de las 6:45, 7:00 de la mañana que ingresamos a este hospital con mi esposa grave, muy grave, casi muerta, casi muerta. Desde ahí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin, aquí he estado sin poder moverme para saber en realidad el estado de salud de mi esposa, aquí he estado hasta el día de hoy”.

El hombre explicó que se encuentra afligido por no poder pagar la deuda millonaria, “Hasta el momento al hospital le debo 926,856.48 pesos, soy una persona que, mi aspecto lo dice todo, soy un campesino de la comunidad de Salazar, que la verdad vivo al día, no tengo ingresos para pagar esta cantidad”.

Jesús, aseguró que le resulta imposible juntar ese dinero, “La licenciada me dijo que de alguna manera como fuera tenía yo que pagar esa cantidad. Pues yo creo que con cárcel, porque de otra manera no creo poder pagar esa cantidad, es una cantidad que jamás la podré ver. Jamás en mi vida podré reunirla”.

El campesino incluso le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, “Lo único que le pido yo sí puedo ser escuchado por el presidente de la República o por alguna autoridad federal, que se ponga la mano en el corazón porque yo no tengo ese dinero para sacar a mi esposa del hospital, y mucho menos poder reunirlo en un tiempo que ellos me tasen de un mes, dos meses , un año, no lo sé , si alguna autoridad federal puede escucharme, con gusto se lo podré agradecer, yo soy una persona humilde”.

