Call of Duty: Modern Warfare 2 Remasteredya está disponible para PC

Luego de un mes de exclusividad para la PlayStation 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered finalmente está disponible para PC a través de Battle.net. No importa si ya lo jugaste en 2009 o si es tu primera vez, tienes la oportunidad de experimentar una de las campañas individuales más memorables de Call of Duty totalmente modernizada y en alta definición.

Ésta presenta una remasterización de arriba abajo. Cuenta con renderizado basado en físicas, mejores texturas y animaciones, y mucho más. Las misiones clásicas están de regreso, incluyendo Máximo riesgo, El gulag y Whiskey Hotel. Podrás unirte a Soap, Price, “Ghost” y el resto de la Fuerza operativa 141 para restaurar el orden en el mundo.

Requisitos Mínimos

Sistema Operativo: Windows 7 (SP1), Windows 8 o Windows 10 de 64 bits

Procesador: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o AMD Radeon HD 7950

DirectX: DirectX 11

Memoria: 8 GB de RAM

Requisitos Recomendados

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit con su última actualización

Procesador: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen™ R5 1600X

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970 / GeForce GTX 1660 o AMD Radeon R9 390 / Radeon RX 580

DirectX: DirectX 12

Memoria: 12 GB de RAM

