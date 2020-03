Bruno Fernandes habla sobre su encontronazo con Pep Guardiola: "No me mostró ningún respeto"

​El futbolista portugués es probablemente uno de los jugadores en mejor forma en lo que va de 2020, coincidiendo precisamente con su llegada al Manchester United, a quien parece haberle devuelto cierta vitalidad. Bruno Fernandes fue uno de los protagonistas del último ​derbi de Manchester, que devolvió el color rojo a la ciudad inglesa después de que los 'red devils' se impusiesen a sus vecinos 'citizens' por dos goles a cero.









El luso no marcó, pero fue clave en el juego de los que dirige Ole Gunnar Solskjaer y, además, tuvo un encontronazo con Pep Guardiola, a quien incluso mandó callar en una ocasión. Un suceso que ha despertado más de una crítica hacia el centrocampista y sobre el que el propio Bruno Fernandes ha hablado en una entrevista para 'Sky Sport': “Tengo mucho respeto por Pep, sus éxitos y lo que trajo al fútbol, pero en ese momento no me mostró ningún respeto. Entonces, ¿por qué debería respetarlo?”.





El jugador del United añadió también: “Hablé con algunos amigos al respecto y muchos piensan: ‘Pep ganó todo ... ¿Quién es Bruno para hacerle esto?’. Pero en ese momento, las palabras que me dice hacen que me vuelva loco”. Se desconocen cuáles fueron esas palabras de las que habla el de Maia, pero él dejó claro que fue algo puntual, como otras muchas cosas que suceden durante un partido: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”.