Breves de espectáculos

Jennifer Lopez estaría en conversaciones para amenizar el Súper Tazón

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- El Súper Tazón es uno de los acontecimientos deportivos más importantes en Estados Unidos y el espectáculo del medio tiempo se convirtió en el "monstruo" que consagra o hace ver la suerte de los cantantes que ahí se presentan, y tal parece que Jennifer Lopez estaría dispuesta a asumir el riesgo.

La llamada "Diva del Bronx" es una de las famosas más activas del espectáculo, pues actualmente realiza su gira musical, promueve su cinta "Hustlers" y, según información de "Us Weekly", también está en conversaciones para amenizar el Súper Tazón en el 2020. En caso de que Lopez acepte la oferta para encabezar el espectáculo, se uniría a las filas de estrellas que han participado en el Súper Tazón, incluidos Beyoncé, Prince, Madonna, Katy Perry y Lady Gaga.

Sería la primera vez que JLo participaría en este evento pero, considerando su exitosa serie de conciertos en Las Vegas, buscarían que fuera un show inolvidable. La proyección internacional del evento de futbol americano tiene un impacto inmediato de más de 110 millones de televidentes.

Biby Gaytán se siente en deuda

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- "¡Es que tengo muchos hijos!", dijo bromeando Bibi Gaytán cuando le preguntaron por qué hace pausas tan largas entre proyecto y proyecto. La actriz es la protagonista del musical "Chicago", donde comparte créditos con Michelle Rodríguez, María León, Pedro Moreno y Alma Cero.

La ex Timbiriche fue cuestionada sobre sus excompañeros de esta emblemática agrupación: ¿Aún tiene comunicación con Paulina o con Thalía? "De repente (nos hablamos), no siempre se tiene esa oportunidad pero a cualquiera de ellos que me encontrara me daría un gustazo. Yo a Paulina la adoro, así pase mucho tiempo sin verla es una muy querida amiga".

Irina Baeva quita protagónico a Altair Jarabo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- La lucha por los protagónicos y antagónicos en un proyecto es cada vez más fuerte y ejemplo de ello fue el que vivieron la actriz Irina Baeva y la mexicana Altair Jarabo, siendo la rusa quien se quedara con el papel de la historia producida por Juan Osorio.

Fechas atrás, Irina y Altair acudieron a las instalaciones de Televisa San Ángel para participar en el casting de la telenovela "Soltero con hijas", que protagonizará Gabriel Soto. Si bien en un inicio se pensó que luchaban por el protagónico de la historia, la realidad es que ambas actrices competían por el personaje antagónico y, pese a que en la mayoría de las encuestas la favorita era Altair, la rusa fue la "ganona".

"Soltero con hijas" narra la historia de Nacho, un hombre soltero cuya vida cambia cuando tiene que hacerse cargo de sus tres sobrinas.