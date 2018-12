Breves de deportes

A cristalizar cosas chin...

MONTEVIDEO, Uruguay, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Mónica Vergara es directa: no sólo hay que imaginar cosas "chingonas", sino hay que hacerlas realidad.

La entrenadora de la Selección Nacional Femenil Sub-17 ha impreso su historia en los libros del balompié mexicano, no solamente al ser la primera en dirigir a un representativo en una Copa del Mundo, sino que además, lo ha llevado a la final.

México se juega el título ante España y en buena parte, es gracias a la mentalidad y dedicación que su técnico ha tenido a lo largo de ese proceso. "Es justo eso a lo que le debes poner atención: ‘soñemos cosas chingonas’; cuando lo escucho es motivante, pero sé que tengo que hacer algo para que pasen, para hacerlas realidad... Es algo que mis jugadoras entendieron bien".

Esta selección no ha perdido en todo el torneo y suma tres empates y dos victorias, estas últimas, ante Brasil —en fase de grupos— y Canadá —semifinales—. Este sábado por la tarde saldrán a la cancha del estadio Charrúa en busca de cerrar este proceso.

---XXX---

Blindaje para la final libertadora

MADRID, España, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors provocará el blindaje del estadio "Santiago Bernabéu", y un riguroso control policial de estaciones y aeropuertos españoles, debido a los violentos antecedentes que provocaron la suspensión de la justa deportiva en Argentina.

Frente a un partido considerado de alto riesgo, las autoridades españolas trabajan en el despliegue de un gran operativo de seguridad para garantizar el orden público ante la previsible llegada de miles de seguidores de los dos equipos.

Los incidentes protagonizados por las barras bravas del River en los que resultaron heridos varios jugadores del Boca, y que obligaron a cancelar en Buenos Aires la final de la Copa Libertadores, están muy presentes en la planificación, que buscará neutralizar cualquier acción de los más radicales procedentes de Argentina.

Continuar leyendo la historia

---XXX----

La cancha no será pretexto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Sea cual sea el resultado de este sábado por la noche, ante Querétaro, el Cruz Azul no se quejará de las condiciones del césped del Estadio Azteca. Si los cementeros ya jugaron nueve partidos como locales en el torneo, en las peores condiciones, y no perdieron ni uno, ahora no tiene que ser la excepción.

Este viernes por la tarde, el plantel conoció el estado de la cancha. El lunes se trasladó el pasto híbrido de Coapa al Azteca y se mantuvo en tratamiento durante la semana. La intención de Pedro Caixinha era entrenar ahí un día antes del encuentro contra los Gallos Blancos, pero no se le permitió.

Los cementeros pisaron y sintieron la superficie, nada más. Al equipo ya le daba vergüenza jugar ahí. En su último partido como local, el 10 de noviembre frente a Lobos BUAP, el césped híbrido lució peor que nunca. Las condiciones provocaron la cancelación del partido de la NFL y no se ha celebrado un compromiso de futbol o un concierto desde entonces en el Coloso de Santa Úrsula.