Breves deportes

Vamos al mundial, pero sin garbo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana irá a Rusia. Por decimosexta ocasión clasificó a la Copa del Mundo, y caminando, pero sin chiste, sin garbo. Triunfo de apenas 1-0 ante Panamá, un equipo canalero que mereció más y que vio en Guillermo Ochoa a su principal rival. Si no fuera por el meta, el resultado habría sido muy distinto. Pero se ganó, y ahora Juan Carlos Osorio y sus huestes irán a Costa Rica a tratar de seguir invictos y por esa marca de puntos en un Hexagonal. Les faltan cinco y quedan nueve por disputar.

Tranquilo, el cuerpo técnico de la selección ve a futuro

La defensa a las rotaciones o alternativas tácticas, como ahora se les llama, aumenta con el boleto al Mundial asegurado. Luis Pompilio Páez, auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio en la Selección Nacional, sabe que los métodos del equipo de trabajo colombiano no gustan, pero recuerda que "aquí se trabaja con objetivos. Que gusten las formas o no, es otra cosa". La clasificación a la Copa del Mundo pasó fugazmente de una fiesta a la planeación. La eliminatoria de Concacaf aún no termina, pero al interior del Tricolor ya planean la preparación. Están conscientes de que se debe mejorar.

Sigue el grito, seguirán las sanciones

Que la Federación Mexicana de Futbol prepare otra apelación. Una nueva multa estaría por tocar sus puertas. Durante el juego entre México y Panamá, por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, la afición ignoró la campaña por erradicar expresiones homofóbicas. "¡Ehhh, Pu...!", se escuchó hasta en cinco ocasiones en el primer tiempo, en los despejes del portero canalero, pese a los letreros que dicen "tú eres lo que gritas".

Extraña el emparrillado

Después de conquistar el Super Bowl 50 y obtener el segundo anillo de campeonato, Peyton Manning decidió retirarse. El cinco veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL estaba por cumplir 40 años y una lesión en el cuello ponía en riesgo su vida. Casi 18 meses después, el quarterback consideró que el retiro fue lo correcto, aunque aceptó que extraña los juegos de los domingos. El egresado de la Universidad de Tennessee echa de menos convivir con sus compañeros y vencer a los Patriots de Nueva Inglaterra, pero los golpes en la espalda y las caídas al césped le dijeron que no más.