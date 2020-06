Brasil llega a acuerdo con Reino Unido para producir vacuna

(Bloomberg) -- Brasil, el país con la segunda cifra más alta de casos y muertes por coronavirus, ha llegado a un acuerdo con el Reino Unido para producir la vacuna para el covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc.

Brasil gastará US$287 millones en la compra de dosis de vacunas e ingredientes para hasta 100 millones de inyecciones que podrá producir en el país con la transferencia de tecnología, informó el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elcio Franco, en una rueda de prensa en Brasilia.

El primer pedido, independientemente de los resultados finales de los ensayos clínicos de la vacuna, costará a Brasil US$127 millones, dijo Franco. Ello incluye 30,4 millones de dosis que se entregarán en diciembre y enero, así como la transferencia de tecnología.

“El riesgo de investigación que estamos asumiendo es necesario dada la urgencia de una solución efectiva para mantener la salud pública y reanudar el crecimiento económico”, agregó.

Después de que se demuestre la eficacia de la vacuna, se producirán 70 millones de dosis adicionales en Fundaçao Oswaldo Cruz, conocida como Fiocruz, y el instituto de inmunología Bio-Manguinhos a un coste de US$ 160 millones.

Brasil informó 1.109 nuevas muertes el sábado, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 57.070, mientras que el número de casos aumentó en 38.693 a 1,31 millones, lo que lo convierte en el país con mayor número de casos después de EE.UU.

