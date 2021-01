Braian Romero: "Es la primera vez que me dan tanta continuidad como nueve"

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- El delantero centro y figura del Defensa y Justicia que se proclamó este sábado campeón de la Copa Sudamericana 2020, Braian Romero, dijo que "es la primera vez" que tiene tantas oportunidades como delantero.

"Es la primera vez que me dan tanta continuidad de nueve (delantero). Después, también, virtud de Hernán (Crespo) que el equipo juegue alrededor mío y yo pueda tener tantas opciones de gol, y por eso tantos goles", analizó en declaraciones a ESPN al terminar la final contra Lanús (0-3) en Córdoba, en la que él anotó el segundo gol.

Además, Romero finalizó la Copa Sudamericana como máximo goleador, con diez tantos.

Romero consideró que ir al club de Florencio Varela "dio sus frutos", después de no contar para su equipo anterior, el también argentino Independiente.

"En plena pandemia (tuve) un llamado, me dijeron que no me iban a tener en cuenta, fue un golpe duro, tuve que buscar club", confesó.

"Estoy feliz por lo que elegí", aseguró.

Asimismo, se refirió a la cantidad de goles que hizo en el torneo y que fueron decisivos para la conquista del mismo, el último de ellos en la final y de vaselina.

