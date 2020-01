Brady se va de playoffs con derrota, retiro improbable

FOXBOROUGH, Massachusetts (AP) — Tom Brady salió del terreno al final de su 20ma campaña en la NFL y dijo que planea regresar para otra temporada, cuando tendrá 43 años.

Si no con Nueva Inglaterra, con otro equipo.

El quarterback de los Patriots dijo tras una derrota de 20-13 ante los Titans de Tennessee el sábado por la noche que no tiene planes de retirarse, lo que deja en manos del dueño Robert Kraft y el entrenador Bill Belichick la decisión de darle un nuevo contrato o ver al mejor jugador en la historia de la franquicia lucir otro uniforme.

“Yo diría que es muy improbable, con suerte, improbable” que se retire, les dijo Brady a los reporteros. “Amo jugar fútbol americano, amo jugar con este equipo. He amado jugar con este equipo por dos décadas y he ganado muchos partidos. No sé lo que vendrá”.

Brady completó 20 de 37 pases para 209 yardas con dos touchdowns, y la intercepción de su pase en las postrimerías llevó al touchdown decisivo. Eso lo dejó con un ratings de quarterback más bajo que el de su oponente Ryan Tannehill, que lanzó para un total de 72 yardas en su primer partido en los playoffs.

Es la eliminación más temprana de Brady y los Patriots en una década.

“Pienso que se nos están agotando el tiempo y las oportunidad con cada año que pasa”, dijo Brady, que se fue sin un pase de touchdown por segundo partido consecutivo de postemporada _ y apenas por cuarta vez desde el 2001. “No pienso que sea el único en esa categoría”.

Seis veces campeón del Super Bowl, cuatro veces Jugador Más Valioso del partido por el título de la NFL y tres veces JMV de la liga, Brady no tiene contrato para la campaña próxima temporada. Aunque ha dicho que quiere jugar hasta los 45 años, viene de la que quizás haya sido la peor campaña de su carrera (no afectada por lesiones).

“¿Quién sabe qué me depara el futuro?”, dijo Brady. “Amo a los Patriots. Es la mejor organización. Jugar todos estos años para el señor Kraft y para el entrenador Belichik, no hay nadie que haya tenido una mejor carrera que yo, simplemente por estar con ellos. Me siento muy afortunado”.

Brady lanzó para 4.057 yardas y 24 touchdowns esta campaña, con ocho intercepciones. Pero completó menos de 56% de sus pases seis veces en los últimos ocho partidos del año, incluyendo una derrota ante el débil Miami al final de la temporada regular que les costó a los Patriots descansar en la primera ronda.

Pero el amor de los fanáticos de Nueva Inglaterra nunca disminuyó.

Un fanático en la primera fila colgó un cartel que decía: “Por favor, Tommy, quédate”. El resto de la muchedumbre para el que pudiera haber sido el último partido de su carrera con los Patriots mostró su amor coreando su nombre decenas de veces durante la noche.

Pero el último pase de Brady fue interceptado y regresado por un touchdown por Logan Ryan, que fue su compañero de equipo en dos campañas de campeonato, enviando a los Titans a un duelo en la ronda divisional con los Ravens de Baltimore. Brady salió del terreno, sin el casco y con la cabeza gacha, rodeado por fotógrafos y personal de seguridad, antes de trotar los últimos pasos haca la escalera que lleva a los vestidores de los Patriots.

Si regresa o no pudiera ser el drama más interesante antes de la próxima campaña.

“No quiero hablar demasiado sobre el futuro”, dijo. “Simplemente no sé lo que va a pasar y no voy a predecirlo. Nadie tiene que tomar decisiones en estos momentos”.

Aunque los Patriots trataron en ocasiones de preparar un sucesor para Brady _ incluyendo Jacoby Brissett, ahora con Indianápolis, y Jimmy Garoppolo, que está con San Francisco — el novato Jarrett Stidham es el único otro quarterback en la nómina de Nueva Inglaterra. Stidham lanzó solamente cuatro pases esta campaña.

El entrenador Bill Belichick se negó a decir si pensaba que Brady regresaría. El capitán defensivo Devin McCourty dijo que es difícil pronosticar lo que sucederá tras la temporada, cuando las decisiones del deporte se centran exclusivamente en negocios.

“Es difícil imaginarse a Tom sin jugar”, dijo McCourty. “Es difícil imaginárselo sin jugar aquí”.