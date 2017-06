Brady no quiere cárcel para Ortega

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, confesó que no le gustaría que el ex director del periódico "La Prensa", Mauricio Ortega, estuviera en prisión como castigo por robar dos de los jerseys con los que consiguió triunfos en Super Bowl.

En entrevista para ESPN, el ganador de cinco trofeos Vince Lombardi apuntó que no le guarda ningún rencor al mexicano que el pasado 5 de febrero sustrajo de los vestidores del NRG Stadium, la prenda con la que Brady se convirtió en el pasador con más campeonatos en la NFL.

Ver fotos Esta foto divulgada por MAGO el martes, 21 de marzo de 2017, aparece la camiseta de Tom Brady recuperada por las autoridades de Ciudad de México y que fue rombada por un periodista mexicano tras el último Super Bowl. (MAGO via AP ) Más

"En realidad no me gusta que nadie se meta en problemas… Yo simplemente estoy feliz de tenerlo de vuelta [el jersey]… No, absolutamente no… no me gusta el conflicto, es parte inherente de quien soy", declaró Brady.

A finales de marzo, la policía mexicana en coordinación con el FBI recuperó de la casa de Ortega los jerseys con los que Tom Brady y los Patriots conquistaron el Bowl XLIX y LI, además del casco que usó el linebacker de los Broncos de Denver, VonMiller en el SB 50, que obtuvieron al pasar sobre los Panthers de Carolina en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

