¡Todos contra Brady!

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Aunque muchos ya lo creen viejo (y lo está), Tom Brady tiene brazo todavía para rato y para llevar a sus Patriotas a un nuevo Súper Bowl, por lo que además de ya ser inmortal, se convertiría en una auténtica leyenda.

Nueva Inglaterra sale como el favorito no sólo de su división, sino de la conferencia, para llegar al duelo por el trofeo Vince Lombardi en Minnesota, aunque habrá que ver lo que dicen los Acereros, los Titanes y los Raiders, que se prevé sean los ganadores de sus respectivas divisiones.

Aquí, el análisis de la Conferencia Americana de este 2017. Porque la temporada arranca este 7 de septiembre.

NORTE

Acereros. Pittsburgh tiene todo para ganar su división por segunda ocasión en los últimos tres años y clasificar a postemporada por tercera vez consecutiva. Se espera que termine con récord de 11-5, gracias al poderío ofensivo que tiene con su pasador Ben Roethlisberger, su receptor Antonio Brown y su corredor Le’Veon Bell, así como una gran defensiva.

Cuervos. Han pasado dos años desde su última aparición en postemporada, por lo que a la defensiva firmaron al safety de Arizona, Tony Jefferson y al esquinero Brandon Carr, de Dallas, mientras que en el ataque trajeron al corredor Danny Woodhead y al receptor Jeremy Maclin. Se prevé que termine 9-7, aunque podría darle un susto a los Acereros.

Bengalíes. El 2016 fue decepcionante para Cincinnati, con récord perdedor y sin playoffs por primera vez desde 2010. AJ Green y Tyler Eifert siguen siendo sus mejores armas, por lo que deberán mejorar su efectividad, pues sólo ganaron uno de siete juegos por siete o menos puntos. Trajeron al velocista John Ross y al también corredor Joe Mixon. Su línea ofensiva seguirá siendo un dolor de cabeza para Andy Dalton. Terminará 9-7 o peor.

Browns. Cleveland no ha tenido marca ganadora desde 2007, por lo que este año no será la excepción. El mejor jugador de todo el Draft, el ala defensivo Myles Garrett (el mejor jugador colegial), el safety Jabrill Peppers y el ala cerrado David Njoku fueron sus tres selecciones de primera ronda, por lo que tienen esperanzas, aunque no tantas como para aspirar a postemporada. Se espera que terminen con 4-12.

SUR

Titanes. La temporada pasada fue la primera con récord ganador para Tennessee desde 2011, por lo que este año seguirán al alza. No gana su división desde 2008, pero eso terminará pues con Marcus Mariota y la llegada del receptor de primera ronda Corey Davis tendrán con qué. Trajeron al esquinero Adoree’ Jackson, así como a Logan Ryan para una defensiva secundaria de respeto. Finalizarán 9-7 o mejor.

Potros. Por segundo año no avanzaron a playoffs (no ocurría desde 1997-98), por lo que Andrew Luck y su línea ofensiva deberán ponerse las pilas para no tener otra temporada decepcionante. Su defensiva es la cuarta peor con 382.9 yardas por juego, por lo que hicieron algunas contrataciones para mejorarla, aunque no pasarán de 8-8 por tercer año consecutivo.

Texanos. Houston acabó con 9-7 el 2016 por tercer temporada al hilo, suficiente para repetir banderín divisional. Este año no la tendrán tan fácil, pues su nuevo quarterback Deshaun Watson todavía está verde como para superar a Brock Osweiler. El regreso de JJ Watt es muy bueno para su defensiva, que sin duda será una de las mejores. Acabarán 8-8 o peor.

Jaguares. Las expectativas son altas, con Blake Bortles lanzando para 4 mil 428 yardas y 35 touchdowns. Su defensiva también ha mejorado, por lo que será contendiente al banderín con las llegadas del tacle defensivo Calais Campbell, el back defensivo AJ Bouye y al safety Barry Church. No han tenido temporada ganadora ni avanzado a playoffs desde 2007 y este año tampoco lo harán, pues se prevé que acaben 7-9.

ESTE

Patriotas. ¡Todos con el campeón!.. Aunque quizá sea el último año para Tom Brady, tiene para llevarlos al Super Bowl. En 2016 ganaron su división por octavo año al hilo, por lo que ahora no será diferente con Gronk de regreso, la recontratación de Hightower, la llegada del esquinero Stephon Gilmore y la extensión de contrato a James White. Terminarán 13-3 y favoritos al título.

Delfines. En 2016, Miami alcanzó postemporada por primera vez en los últimos siete años... ¡Y eso que comenzaron con marca de 1-4! La pregunta que se hacen los fans es si podrán acabar nuevamente con al menos 10 triunfos y la respuesta es no. Tienen sólo 14.3 por ciento de chances de lograr algo similar y alcanzar nuevamente la postemporada. Ryan Tannehill y compañía aspiran a una marca de 7-9 o, máximo, 8-8.

