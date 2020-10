Bono de España a 1 año más bajos rendimientos

(Bloomberg) -- La mayoría de los vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos del soberano de España tuvieron pocos cambios, mientras que los rendimientos a 1 año bajaron en las operaciones del miércoles en la mañana.

El rendimiento a 1 año bajó 3.5pbs a -0.484%El rendimiento a 10 años bajó 1.2pbs a 0.224%El rendimiento a 30 años bajó 1pb a 1.039%El diferencial de rendimiento entre 2 años y 30 años fue de 155.6pbs, en comparación con el cierre anterior de 156.3pbsLas acciones IBEX 35 Index bajaron 0.3%Los CDS de España a 5 años se cerraron 0.6pbs a 54.1pbs

El índice de bonos del gobierno de España de Bloomberg Barclays subió 0.6% durante el último año. El IBEX 35 Index bajó 23.5% en el mismo período.

La siguiente tabla muestra los rendimientos ofrecidos actualmente y los cambios para los principales plazos en mercado soberano de España:

Funciones relevantes:

Bonos del Tesoro y mercados monetarios

Graficar curvas

Guía de país

Operador de tasas

Clic aquí para seguir las noticias de First Word Renta Fija, que incluye titulares, notas y análisis seleccionados por editores por su relevancia para los mercados de FX y bonos de América Latina.

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.