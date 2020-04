Bonistas de Ecuador aceptan suspensión de pagos por cuatro meses

(Bloomberg) -- Ecuador obtuvo un consentimiento abrumador de los tenedores de sus bonos para suspender los pagos de intereses de su deuda externa hasta mediados de agosto, dijo el Gobierno en un comunicado.

El país busca alivio para su deuda externa de US$18.000 millones mientras se enfrenta al brote más intenso de COVID-19 en América del Sur, así como a una caída en el precio del petróleo, su mayor exportación.

El porcentaje del monto total de capital pendiente para el que ha obtenido consentimiento en los distintos bonos varió de 82% a 96%.

El ministro de Hacienda, Richard Martínez, dijo esta semana a los legisladores que esperaba ahorrar US$1.350 millones en pagos de intereses este año si se aprobaba el retraso, y una cantidad mayor en 2021 por un acuerdo más integral.A diferencia de Argentina, el gobierno de Ecuador espera que un enfoque conciliador suavice las posiciones de los tenedores de bonos. Las conversaciones probablemente se centrarán en pagos de intereses reducidos en lugar de capital porque “la idea misma de un quite indigna a los acreedores”, dice Ramiro Crespo, presidente de Analytica Securities en Quito.En una presentación a los inversionistas el 13 de abril, el Ministerio presentó una hoja de ruta que incluyó renegociaciones con los acreedores durante los meses de mayo y junio en “esfuerzos de buena fe para un proceso de colaboración que restaure la sostenibilidad de la deuda”. El gobierno también buscará la renegociación de un acuerdo de línea de crédito ampliada con el Fondo Monetario Internacional.

El FMI pronostica que la economía se contraerá 6,3% este año, lo máximo en América del Sur después de Venezuela.

Nota Original:Bondholders Agree to 4-Month Suspension of Ecuador Debt Payments

