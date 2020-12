Biden pedirá a estadounidenses usar tapabocas durante 100 días

(Bloomberg) -- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, dijo que pediría a todos los estadounidenses que usen tapabocas para evitar la propagación del coronavirus durante los primeros 100 días de su Administración, además de emitir una “orden permanente” que requiera revestimientos faciales en edificios federales y en todo el transporte interestatal.

Biden también dijo a CNN en una entrevista el jueves que había hablado con el Dr. Anthony Fauci y le pidió que se quedara como el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno en la Administración Biden.

Fauci es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, un cargo que desempeña desde la Administración Reagan. Pero Biden sugirió que Fauci tendría un papel descomunal en su Administración, asesorando directamente al presidente.

“Le pedí que permaneciera exactamente en el mismo rol que ha tenido bajo los últimos presidentes, y también le pedí que fuera mi principal asesor médico y que formara parte del equipo de covid“, dijo Biden. Señaló que su jefe de gabinete, Ron Klain, trabajó en estrecha colaboración con Fauci durante la crisis del ébola que comenzó en 2014.

Biden dijo que ordenaría el uso de tapabocas “donde el gobierno federal tenga autoridad”. Y dijo que pediría a todos los estadounidenses a usar tapabocas durante los primeros 100 días de su presidencia. “No para siempre, durante 100 días”, dijo. “Y creo que veremos una reducción significativa” en las infecciones.

Biden también dijo que seguiría el liderazgo de tres de sus predecesores: los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, que se han ofrecido voluntariamente para recibir públicamente una vacuna contra el covid para alentar a otros a hacerlo.

“Estaría feliz de hacerlo. Cuando el Dr. Fauci diga que tenemos una vacuna segura, ese es el momento en que me presentaré ante el público“, dijo.

