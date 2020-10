BCE se enfrenta a diferencias sobre cómo estimular la economía

(Bloomberg) -- Funcionarios del Banco Central Europeo revelaron el martes diferencias de opinión sobre los próximos pasos que la institución debería dar para apoyar la economía de la zona euro y aumentar la inflación.

El presidente del banco central de Holanda, Klaas Knot, dijo que el BCE debería esperar a tener más información sobre el estado de la economía antes de decidir si se necesitan más estímulos. Horas después, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo que las perspectivas económicas de la región eran “muy inciertas” y “no hay lugar para la complacencia”.

El BCE se dirige a su próxima reunión de política monetaria, programada para el 28 y 29 de octubre, en medio de una creciente preocupación de que las nuevas restricciones para contener los casos de coronavirus podrían dañar la recuperación de la región. Se prevé que el crecimiento se desacelerará este trimestre y la confianza de los inversionistas en la economía de Alemania cayó en octubre.

“Deberá mantenerse un estímulo monetario significativo hasta que logremos una recuperación sólida”, dijo Hernández de Cos durante una presentación en línea. “Además, no podemos descartar la posibilidad” de que las medidas existentes “tengan que ser recalibradas o introducir nuevas medidas”.

Knot, en cambio, fue más optimista. Dijo a los periodistas que no estaba claro cómo afectaría a la actividad el reciente aumento de las infecciones por virus. Los datos del tercer trimestre, algunos de los cuales no llegarán antes de mediados de noviembre, serán clave para evaluar la fortaleza de la economía.

“Por el momento, esa información todavía no está disponible”, dijo Knot. “Hay razones para creer que la segunda ola tendrá un impacto menos dramático en el crecimiento económico que la primera ola. Está claro que aplanará la recuperación, pero necesitamos tiempo antes de que podamos interpretar esto”.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo durante el fin de semana que la institución decidirá “reunión por reunión” si se necesitarán más estímulos monetarios. El vicepresidente, Luis de Guindos, argumentó el lunes que los funcionarios tienen tiempo para tomar una decisión, dado que han gastado menos de la mitad de los 1,35 billones de euros (US$1,6 billones) ya anunciados en el marco de su programa de emergencia de compra de bonos.

Los economistas predicen ampliamente que el programa se incrementará en diciembre.

Tanto Knot como Hernández de Cos coincidieron en que el estímulo monetario del BCE y la respuesta fiscal de los Gobiernos europeos ayudaron a amortiguar el golpe de la pandemia sobre los trabajadores y las empresas.

“Es por eso que no debemos reducir esas medidas de apoyo demasiado rápido”, dijo Knot.

Hernández de Cos dijo que los Gobiernos deberían mantener la ayuda fiscal por el momento. “El daño causado por el retiro prematuro de las medidas de apoyo excedería el posible costo de mantenerlas hasta que la recuperación muestre signos de fuerza suficiente”, dijo.

