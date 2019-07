Basta de payasadas, Pulido

Este martes arrancó el camino de ​Chivas en la International Champions Cup, celebrada en los Estados Unidos, cayendo 2-1 frente a la Fiorentina de Italia, sin embargo, las cosas pudieron haber sido diferentes para el conjunto mexicano pues antes de culminar la primera parte tuvo la posibilidad de irse arriba debido a una pena máxima, la cual cobró Alan Pulido de manera muy irresponsable, haciendo un oso muy grande que quizá fue visto a nivel mundial.





Para ejecutar el tiro desde el manchón penal, el canterano de los ​Tigres realizó un ‘brinquito’ después de correr pegándole muy débil y mal colocado al balón, lo cual fue fácil para el guardameta, y para todos aquellos que escucharon la narración desde ESPN pudieron darse cuenta de cómo le llovió con los comentarios de Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco, ya más adelante el resto de analistas de los distintos canales deportivos también lo tundieron y con justa razón.

Eso no es lo peor del caso, para colmo el técnico Tomás Boy al parecer lo apapachó cuando debió criticarlo de manera severa y castigarlo con no cobrar más penaltis durante un buen tiempo, ya que en el equipo cuentan con otros buenos cobradores como son Oswaldo Alanís, Isaác Brizuela, Dieter Villalpando o hasta el mismo Oribe Peralta, sin embargo, el ex Olympiacos declaró que seguirá manteniendo el mismo estilo pues fue avalado por el estratega y sentenció que volverá a intentar ese ‘brinquito’, quizá recordando porque una vez en la ​Liga MX si logró acertar de esa forma, pero este no es el momento de darse lujos como esos y pensar realmente en la situación de la institución.

La realidad es que es correcto ser duro con él pues ya debe despertar, no es posible que siendo delantero esté peleado con el gol y quiera ser el centro de atracción, está en uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano y tal como lo dicen en varios lados, si lo que quiere es ganar admiradores pues que se vuelva youtuber, vlogger o cualquier otra cosa, pues en este deporte ya tiene una deuda pendiente desde aquel campeonato de Liga MX y Concachampions.

Ojalá realmente las palabras del Jefe sólo fueran para no hacer más grande el drama porque si le permite seguir con su ritual en el Torneo Apertura 2019 y Clausura 2020, estaría poniendo en riesgo al Rebaño Sagrado, sobre todo porque estarán peleando por no perder la categoría y desperdiciar oportunidades para marcar tantos, las cuales no pueden llegar a través de las jugadas, se deben cobrar perfectamente, ser totalmente centrado sabiendo lo que está en disputa para darle un respiro a todos sus colegas y más que nada a la afición e historia del club.





Y es verdad, los mejores futbolistas del mundo han fallado penales, pero el mundialista en Brasil 2014 debe reflexionar y recordar que actualmente no está entre los mejores del mundo y que le falta mucho para ser un verdadero referente del balompié azteca, tanto así que ahora ni siquiera ha sido considerado por el Tricolor, algo que ya parece importarle poco prefiriendo su vida lujosa, un camino muy parecido al que poco a poco tomó Giovani Dos Santos, sin embargo, tiene de lado ser un jugador joven que pueda recapacitar y tratar de ser ese antiguo ariete que deslumbró en su momento cuando debutó con los de San Nicolás de los Garza.

Ojalá que durante las prácticas del Campeonísimo se comprometa a cobrar de forma seria, tiene un compromiso con sus compañeros, el timonel, la directiva y los Chiva-hermanos, pues cualquier otro de la plantilla podría tomar la pelota para intentar y ver que pasa, total, al ver que el Rambo ya hizo locuras sin ser perjudicado, no pasaría nada.





Finalmente, cabe resaltar que no bastó con la humillación que vivió a nivel mundial Chivas durante el Mundialito 2018 cuando brindó la peor actuación de un cuadro mexicano en la historia de la competición sin meter ni un solo tanto, ahora de nuevo de forma internacional exhibió al equipo sin importarle que el escudo estaba en juego y debe salir de la mala racha en la que se ha metido pues no ha ganado ni un solo juego en la pretemporada, cayendo en la Colossus Cup contra ​River Plate y ​Boca Juniors, después en la International Champions Cup ante la Fiorentina y todavía falta Benfica y ​Atlético Madrid, donde no se podría esperar mucho pues mandarán a las reservas para darle prioridad al campeonato local.





