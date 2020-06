Banxico baja tasas ante pronósticos de fin de ciclo de recortes

(Bloomberg) -- México redujo su tasa de interés al mínimo en casi cuatro años para contrarrestar su peor crisis económica desde la década de 1930.

El Banco de México, o Banxico, redujo su tasa de interés en medio punto porcentual a 5% en una decisión unánime, tal y como fue pronosticado por los 21 economistas en una encuesta de Bloomberg. La decisión es el cuarto recorte desde que la pandemia de coronavirus golpeo al país.

La economía de México se contraerá 10,5% este año, más que sus pares como Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, según el Fondo Monetario Internacional. Independientemente de esto, los operadores de swaps están apostando a que Banxico no recortará la tasa por debajo de 4,25%, a medida que empeora la perspectiva de inflación.

“La decisión estuvo alineada con nuestras expectativas”, dijo Alonso Cervera, economista jefe para América Latina de Crédit Suisse. “Al reiterar la orientación y no innovar mucho en la redacción del comunicado, el banco está enviando la señal de que otro recorte de 50 puntos básicos en agosto debería ser el escenario central”.

El banco central declaró en un comunicado anexo a su decisión que las perspectivas de inflación “siguen siendo inciertas”.

El recorte del jueves podría ser una de las últimas en el ciclo actual para el cauteloso banco central en medio de un repunte en los aumentos de los precios.

Perspectiva de políticas

“Banxico elevará el límite para futuros recortes”, debido a su temor de inflación, dijo Marco Oviedo, economista de Barclays, antes de la decisión.

Oviedo dijo que el recorte del jueves probablemente será el último de este año, mientras que economistas en una encuesta de Citibanamex proyectan medio punto porcentual en los recortes de este año.

La inflación anual se aceleró más de lo esperado, a 3,2%, en la primera mitad de junio, por encima de la meta de 3% del banco central. Las expectativas de inflación también han aumentado en las últimas semanas, limitando el espacio de Banxico para nuevos recortes.

El banco central declaró el jueves que las perspectivas de crecimiento aún tienden a la baja, y que a pesar de ver cierta recuperación por la reapertura en algunas regiones y sectores en mayo y junio, el impacto ya ha sido considerable. “El balance de riesgos para la inflación se mantiene incierto”, dijo el banco.

La economía de México figura entre las más afectadas por la pandemia de coronavirus, debido a la caída del comercio con EE.UU. y la caída de los precios del petróleo. Más de 12 millones de mexicanos perdieron o fueron suspendidos de sus trabajos en abril y las ventas minoristas cayeron 24% en comparación con el año anterior.

Incluso después de otro recorte, México todavía tendría una de las tasas de interés más altas ajustada por la tasa de inflación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, comparte la precaución del banco central. Ha advertido continuamente sobre los peligros de endeudarse demasiado y se ha resistido a solicitudes de grandes paquetes de estímulo o de rescate para las empresas más grandes del país.

