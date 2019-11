Bale y Neymar tendrán mucho que demostrar en Real Madrid-PSG

MADRID, 25 nov (Reuters) - Gareth Bale y Neymar hicieron historia por los precios de sus fichajes cuando llegaron al Real Madrid y al Paris St Germain, respectivamente, pero ahora están siendo duramente criticados por sus aficionados y esta semana tendrán mucho que demostrar en el choque entre ambos equipos en la Liga de Campeones.

Bale fue abucheado el sábado por los aficionados del Madrid cuando salió del banquillo en una victoria 3-1 sobre Real Sociedad, tras celebrar la clasificación de Gales para la Eurocopa la semana pasada bailando frente a una bandera con las palabras "Gales. Golf. Madrid. En ese orden".

Las actuaciones del galés en el club, que incluyen goles en las finales de la Liga de Campeones contra Liverpool y Atlético de Madrid, parecen contar poco ya que su aceptación entre el público ha caído en picado. Pero pese a esto, ha sido respaldado por su entrenador y la plantilla "merengue".

"Es lógico, amas a tu país, igual eso viene antes de dónde estás jugando, eso no es un problema. Conozco a Gareth y está implicado al 100% cada día, es profesional y se cuida. El sábado vimos cómo entró en el partido, casi mete un golazo, si no estuviera implicado no jugaría así", dijo el lunes el portero Thibaut Courtois en rueda de prensa.

Bale no ha sido titular en el Madrid en más de seis semanas, pero el entrenador Zinedine Zidane dijo que estaba listo para incluirlo en la alineación titular contra el PSG, que derrotó a su equipo 3-0 cuando se encontraron en París en septiembre.

Por su parte, PSG está en lo más alto de la Ligue 1 y ha ganado los cuatro partidos de la Liga de Campeones, pero lo ha hecho principalmente sin Neymar, que solamente ha jugado seis partidos.

El brasileño ha tenido una relación difícil con el PSG desde que intentó mudarse a Barcelona en la pretemporada y fue muy criticado por ir a ver la Copa Davis en Madrid mientras se recupera de una lesión. El viernes jugó 65 minutos en la victoria 2-0 sobre Lille, sin mucho brillo, y no reaccionó bien cuando fue sustituido.

Al salir del campo se fue directamente al vestuario, por lo que fue abucheado por los aficionados.





(Información de Richard Martin. Editado en español por Javier Leira)