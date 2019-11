El Azteca la libra, en apariencia

Édgar Luna Cruz

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La pregunta que se hacen todos es... ¿Cómo quedó la cancha del estadio Azteca después del juego de futbol americano entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles? Pues parece que no tan afectada, como podría esperarse. Aunque hay que esperar.

Después de más de un año de cambios y tratamientos especiales en el césped del coloso, el juego de la NFL se llevó a cabo, y a pesar de que hubo muchos trozos de pasto que volaron en cada jugada, se puede decir que todo salió bien.

Pero lo que le viene al Azteca es nada menos que la parte más importante del torneo de la Liga MX: la Liguilla. La buena noticia es que de los dos clubes que juegan ahí, sólo el América entró a las finales, ya que el Cruz Azul no logró clasificar...

La mala es que habrá poco tiempo para recuperar el pasto; este sábado La Máquina jugará su último partido del torneo ante el Atlético de San Luis, y si las Águilas no terminan entre los cuatro primeros lugares de la clasificación seguramente deberán actuar como local el próximo miércoles.

Raúl Barrios, quien durante mucho años estuvo a cargo del césped del Azteca y quien es asesor técnico internacional de la FIFA para el mantenimiento de las canchas, ha expuesto por medio de su cuenta de Twitter, que ésta pudo quedar en mal estado debido a ciertos lineamientos que siguió la NFL:

"Yo le pedía a la gente de NFL no pintar las zonas de anotación, sólo eran los nombres, sin relleno, porque la pintura mataba el pasto, y poner Portafloor en las bancas porque las dañaban mucho, América podría otra vez no tener una cancha aceptable en la Liguilla", escribió. En efecto, no se le hizo caso, ya que la zona de anotación fue pintada por completo para el juego.

Agregó: "Los equipos para pintar logos son muy precisos y profesionales, la pintura en exceso podría provocar pérdida de césped por ahogar la planta". Los trabajos de remozamiento para los juegos del Cruz Azul y el América se pusieron en marcha de inmediato, ahora sólo es cuestión de esperar y saber si la hazaña se logró.