Atlético de Madrid - Valladolid | Cuándo es, TV, 'streaming online', posibles alineaciones y claves

La liga española ya no parará. Desde el jueves pasado hasta el 19 de julio habrá fútbol todos los días y según se acabe la jornada 29 comenzará la 30. Al día siguiente. Dentro de la misma tendremos un apasionante duelo entre dos equipos que pelean por objetivos completamente distintos. Será el que enfrente al Atlético de Madrid con el Valladolid y del que se espera un gran espectáculo. Estos son los datos que más te interesa saber del partido:





INFORMACIÓN DEL ENCUENTRO





¿Cuándo es el Atlético-Valladolid? Se disputará este mismo sábado 20 de junio de 2020 a partir de las 22.00 horas en España (15.00 en México, 17 en Argentina)





¿Dónde es el Atlético-Valladolid? El partido tendrá lugar en el Wanda Metropolitano, en Madrid. Su aforo es de 68.456 espectadores, aunque se jugará a puerta cerrada por motivos de seguridad





¿En qué canal retransmiten el Atlético-Valladolid? Los espectadores en España lo podrán seguir a través de Movistar LaLiga o Movistar LaLiga 1. En México podrán verlo gracias a Sky HD y en Argentina deberán conectar con ESPN2 Sur. Toda la programación, aquí.





¿Dónde puedo ver 'online' el Atlético-Valladolid? Para verlo en streaming en España deberás disponer de MiTele Plus, en México de Blue To Go Video Everywhere y en Argentina de ESPN Play Deportes.





¿Cuál fue el último resultado entre Atlético y Valladolid?





Valladolid 0-0 Atlético (6/10/2019)





ÚLTIMAS NOTICIAS





Atlético de Madrid





- Los colchoneros llegarán al partido después de hacer uno de los mejores encuentros de la temporada. Ganaron a un rival duro como Osasuna fuera y dando una auténtica exhibición (0-5). Joao Félix y Marcos Llorente estuvieron estelares





- El Wanda Metropolitano es un fortín. Esta temporada el Atlético de Madrid allí solo ha perdido un partido de 14. Fue contra el Barcelona, merced a un gol de Messi (0-1) allá por el mes de diciembre. ¿Qué tal le sentará a los del Cholo jugar sin público allí?

Felipe, baja para Pamplona por lesión ? pic.twitter.com/IHEBgGK8Hm — TODOATLETI.com (@Todo_atleti) June 16, 2020

- En cuanto al apartado de bajas, serán dos los jugadores con los que no podrá contar el argentino para el duelo del sábado. Los dos son defensas, ya que se trata de Felipe y Vrsaljko.





Valladolid





- Los pucelanos llegan en una buena dinámica después del parón. Han sumado 4 puntos en 2 partidos ante rivales directos como Leganés (1-2) y Celta (0-0) y cogen algo de aire respecto a los puestos de descenso





- El año pasado ya estuvieron a punto de darle un susto al Atlético en su propio estadio. Al final cayeron 1-0 por culpa de un autogol, el gran partido de Oblak y la polémica, ya que el VAR obvió una mano clara de Arias que hubiera supuesto penalti.





Atlético 1-0 Valladolid: Oblak hunde al Valladolid: El Valladolid pagó muy caro el gol en propia de Joaquín y no logró batir un Oblak imperial Foto Atleti LaLiga Santander-Jornada 35 Atlético 1 Valladolid 0 Ficha técnica Atlético: Oblak; Arias, Savic,… https://t.co/n9UcsD7Gjo pic.twitter.com/aSFveREK8A — Dyo Real Madrid (@dyorealmadrid) April 27, 2019

- Para el partido de este sábado, Sergio González no podrá contar con Caro, portero suplente habitual de Masip





POSIBLES ALINEACIONES





Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Héctor Herrera, Saúl. Correa; Maros Llorente y Morata





Valladolid: Masip; Moyano, Joaquín, Salisu, Nacho; Óscar Plano, Alcaraz, Míchel, Toni Villa; Guardiola y Enes Unal





PRONÓSTICO 90min





Ambos equipos llegan en muy buen momento después de este largo parón. No obstante, el Atlético de Madrid goleó a Osasuna dando una exhibición de poderío y esa inercia debería ayudarle a vencer a su rival en el Wanda. La pelea por la Champions está muy cara esta temporada y cada partido es una oportunidad única para cerrar el objetivo del año que viene. El Valladolid tendrá sus oportunidades, como ya demostró hace un año en el Wanda, pero lo lógico es que el Atlético de Madrid sea el vencedor





Atlético 2-0 Valladolid