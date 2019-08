El Atlético de Madrid ya no extraña a Griezmann, Godín y compañía

​La temporada 2018/2019 finalizó en el Atlético de Madrid con una desbandada de jugadores que habían sido claves en los éxitos recientes del club y que culminó con el ya consabido adiós de ​Antoine Griezmann en cuanto su cláusula bajó a los 120 millones. La columna vertebral del equipo se había resquebrajado y el ​club rojiblanco no tenía una tarea fácil para encontrar un recambio para el francés y rearmar la defensa prácticamente desde cero sin Godín, Juanfran y Felipe Luis.





Pero si hay un equipo acostumbrado a llevarse golpes y a levantarse ese es el Atlético de Madrid. El mes de julio ha sido muy intenso en las oficinas del Wanda Metropolitano pero por lo que se ha visto hasta ahora en el terreno de juego, el esfuerzo ha merecido la pena.





El Cholo Simeone ha sido capaz en poco tiempo de construir un equipo que pinta de maravilla y con caras nuevas que rápidamente se han costumbrado a la mecánica del club y han interiorizado el estilo de juego rojiblanco. En el Atleti ya nadie se acuerdan de Griezmann ni de sus goles, y los que aún le recuerdan es por la forma en la que se marcho. El hueco que dejó el jugador francés tanto el en el campo como en los corazones de los aficionados atléticos ha sido rellenado por João Félix, al joven jugador portugués no le pesa su precio y se ha quitado la presión que podría tener con detalles en el campo que han dejado a más de uno con la boca abierta. Él es el nuevo ídolo rojiblanco, la estrella que guiará de nuevo al equipo al éxito.

Joao Felix

Y si remplazar a Griezmann era difícil, la tarea en defensa no se quedaba atrás con tres titulares fuera. En este caso a Godín, a Juanfran y a Filipe se les recuerda con más cariño que al francés, pero a la hora de la verdad sobre el terreno no se les echa de menos. Cierto es que Lodi, Trippier, y Hermoso son jugadores diferentes y tendrán que trabajar mucho para darle a los aficionados y al equipo lo que consiguieron sus predecesores peor hasta ahora la ilusión por estos nuevos jugadores pesa más que la nostalgia por aquellos que ya no están.

El nuevo Atlético de Madrid camina con paso firme y esta pretemporada está demostrando lo que ha sido estos años, un equipo compacto, correoso en defensa y letal en ataque. Ni los aficionados ni los jugadores que permanecen en la plantilla extrañan a aquellos que ya no están y eso es un gran síntoma de cara a la presente temporada. Lo que hubo en el Atleti fue un gran éxito pero también lo es lo que está por venir. El Atlético no tiene tiempo de echar la vista atrás y sólo miran al frente, partido a partido.

