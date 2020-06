El Atlético de Madrid echará de menos al 'Mono' Burgos

Ayer se confirmó en el Atlético de Madrid lo que desde hace meses ya era un secreto a voces: Germán Burgos, segundo entrenador del equipo hasta final de temporada, empezará su aventura en solitario como primer técnico a partir de la próxima campaña.





Todavía no se ha desvelado el equipo del que cogerá las riendas el argentino a partir de agosto. Lo que sí se sabe en el seno de la parroquia rojiblanca es que todo el mundo, afición, jugadores, directivos y el resto del cuerpo técnico, lo va a echar mucho de menos.





El 'Mono' llegó en diciembre de 2011 de la mano de SImeone para intentar levantar a un equipo hundido en la tabla tras un mal comienzo de temporada con Manzano. Y no sólo lo levantó ese año, sino que a base de ir partido a partido lo ha convertido en un equipo ganador y en uno de los más fuertes del mundo durante casi una década.





Tanto es así que en 2013 ganaron la Copa del Rey ante el Real Madrid y en el Bernabéu (1-2) en una noche histórica para el club en la que ponían fin a una sequía de 14 años sin ganar un derbi. Una temporada después levantaban la liga en el Camp Nou gracias al gol de Godín (1-1) al Barcelona. Un hecho histórico que estuvo a punto de culminar en Lisboa una semana después con otro gol del uruguayo, pero que Ramos rompió en pedazos en el último suspiro (4-1).

El 'Mono' ha sido la mano derecha de Simeone, el gran artífice de esta obra de arte en rojo y blanco, durante casi 9 años. Su enfrentamiento con Mourinho en el Bernabéu en 2012 ("yo no soy Tito... yo te arranco la cabeza") es una muestra del carácter indomable del ex arquero. Su personalidad no deja indiferente a nadie y por eso se irá como una auténtica leyenda del Atlético de Madrid. Las puertas están abiertas para un hombre al que, sin duda alguna, todos los atléticos echarán de menos