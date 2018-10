Atlético de Madrid 3-1 Brujas: Griezmann no entiende de brujas El francés anotó un doblete para firmar la segunda victoria en Champions de los rojiblancos. Los belgas pelearon, pero Koke cerró el lance en el 93'

El Atlético de Madrid se ha impuesto al Brujas (3-1), no sin sufrimiento, tras un doblete de Antoine Griezmann que ha hecho inservible el tanto de Groeneveld antes del descanso con el que se igualaba la contienda.

Esto es la Champions League y nadie te regala nada. El Brujas ha salido al Wanda Metropolitano con mucha personalidad, a poner las cosas complicadas al Atlético, y lo ha conseguido. Le costó abrir la lata a los rojiblancos, y fue precisamente tras un despiste de la zaga belga, que dejó solo en el segundo palo a Griezmann, que no perdonó por bajo.

A pesar de ello, el Brujas no se vino abajo y logró empatar diez minutos después con un golazo soberbio de Groeneveld, que agarró el balón en el pico del área y lo puso fuera del alcance de Oblak, en su palo más lejano. Imparable.

Es cierto que el Atlético no estaba jugando mal y llegaba con facilidad a la zona de tres cuartos, pero no lograba hacer ocasiones claras de gol. Hasta que mediada la segunda parte Diego Costa se llevó un balón con la garra que le caracteriza -y que le acabaría costando la lesión- para regalárselo a Griezmann, que no titubeó ante Letica para poner el 2-1.

Con el Brujas totalmente abierto buscando el empate, el Atlético tuvo varias ocasiones para matar el partido, y aunque perdonó, Koke acabó cerrando el encuentro en el tiempo de descuento para sumar dos victorias en otros tantos encuentros.