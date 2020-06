El atentado contra un jefe policial le suma presión a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El dramático intento de asesinato del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, de ayer por la madrugada, fue solo la señal más reciente de que el poderoso crimen organizado está llevando la violencia hasta las puertas del presidente Andrés Manuel López Obrador.Ya fueron detenidos una veintena de sospechosos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el ataque en plena Ciudad de México, en lo que fue unas de las más temerarias apuestas de los narcos en años y que tuvo como objetivo a Omar García Harfuch.

Según los analistas, el ataque representa una "declaración de guerra" del grupo empresa criminal de México contra los aliados del presidente, que había prometido un cambio en la estrategia contra el narcotráfico.

AMLO: el ícono progresista que está gobernando como un conservador

López Obrador afirmó hoy desde el Palacio Nacional que su administración no se dejará intimidar por los grupos criminales. "No vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar para evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes. Hay una frontera, hay un límite".

Harfuch, de 38 años, que salvó su vida de milagro tras ser atacado con una lluvia de más de 150 balas de armas de alto poder, está al mando del tercer cuerpo de seguridad más poderoso del país.

México: un punto de inflexión en la estrategia contra el crimen organizado

"Salí de cirugía, estoy bien", escribió anteanoche en Twitter el jefe policial, que recibió disparos en el hombro, la clavícula y la rodilla.

Harfuch: "Salí de cirugía, estoy bien. Seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz" https://t.co/4DidGea1DE pic.twitter.com/S0MCG6xqus&- Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) June 27, 2020

Sin señalar a un grupo en particular, López Obrador afirmó que el atentado tiene que ver, "sin duda", con el trabajo de los organismos de seguridad.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que en la madrugada de ayer un camión se estacionaba en medio del céntrico Paseo de la Reforma, en la lujosa zona de Lomas de Chapultepec, y de su interior bajaban una veintena de individuos con armas largas para la emboscada.

Otros atacantes se quedaron arriba del vehículo, desde donde se organizaban y apuntaron aparentemente a la espera de Harfuch, según imágenes difundidas por la cadena Televisa.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, detalló que en el hecho se emplearon armas de grueso calibre, incluido un fusil Barrett.

La Fiscalía, por su parte, indicó que en la acción intervinieron por lo menos 28 delincuentes y se decomisaron granadas. De los tres muertos, dos eran guardaespaldas de Harfuch y la tercera víctima fue una mujer que pasaba circunstancialmente por el lugar.

"Detrás de este atentado se encuentra una organización criminal consolidada, dado el poder de fuego que muestran las imágenes", reconoció Durazo, al aclarar que la acusación contra el CJNG es una de las pistas que se investiga.

Entre los capturados figura un hombre al que la Fiscalía de Ciudad de México señaló como "uno de los principales posibles integrantes del grupo atacante". Identificado como José Armando "N", el presunto delincuente fue arrestado junto con otros dos hombres y dos mujeres en el sureste de la ciudad.

Previamente, la Fiscalía había anunciado la detención de 12 supuestos implicados, entre ellos un colombiano, mientras Durazo aseguró que en la acción la escolta logró reducir y detener a dos de los atacantes.

Capturas

La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, recordó que Harfuch participó en "detenciones importantes de la delincuencia organizada".

Como jefe de investigación criminal de la Fiscalía General, el funcionario fue clave para capturar a varios cabecillas del crimen organizado.

Copartidaria de López Obrador, Sheinbaum aseguró que "de ninguna manera" teme por su vida y que tampoco está previsto reforzar su esquema de protección.

Al atacar a Harfuch la organización cruzó una línea roja que ningún grupo del crimen organizado se había atrevido a franquear hasta ahora, por cuanto la Ciudad de México es el espacio territorial más difícil de dominar. La capital es considerada la "joya de la corona" por el crimen organizado, pero hasta ahora las bandas evitaron hacerse notar demasiado porque en la urbe pueden vivir muchos de sus jefes e incluso realizar discretas pero millonarias transacciones de lavado de dinero sin ser molestados, según expertos.

Pese a la creciente violencia criminal que golpea a México desde hace más de una década, la capital mantiene relativa calma frente a otras zonas del país, donde el crimen organizado actúa con mayor impunidad.

El CJNG desplazó del liderazgo criminal al cartel de Sinaloa tras la extradición en enero de 2017 de su líder, Joaquín "el Chapo" Guzmán , condenado hace un año a 10 cadenas perpetuas en Nueva York.

