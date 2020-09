Arturo Requejo, todos los detalles de su nuevo amor y su vida alejada de los focos

Arturo Requejo atraviesa un momento de paz y serenidad, alejado del foco mediático y de la gran ciudad. Su vida ha dado un completo giro después de su ruptura con la cantante Merche, con quien mantuvo una relación de siete años, y actualmente vive en Letur, un municipio de Albacete. El exconcursante de Gran Hermano y la artista emprendieron caminos diferentes el pasado mes de enero, aunque la noticia no se confirmó hasta mayo en el programa Viva la vida. Fue precisamente un breve affaire con Alexia Rivas a principios de año lo que hizo que saliera a la luz la nueva situación de la pareja, en pleno escándalo por el caso 'Merlos Place'. "Yo ya he pasado página. Cuando hay una relación desgastada, no pasa nada. Es positivo para los dos, porque tenemos que tomar otros caminos más positivos, así que la ruptura siempre va a ser para bien. Ella ahora está mejor y yo también estoy bien", se sinceraba este verano en una entrevista en MtMad.

Entonces no se sabía, pero en el momento de sus declaraciones a la plataforma de Mediaset Arturo ya estaba de nuevo enamorado. Ha sido ahora cuando lo ha contado y ha revelado lo bien que se encuentra en esta renovada etapa de su vida. Las alarmas saltaron cuando en sus redes no dejaba de compartir diferentes imágenes acompañado de la misma mujer y finalmente ha sido él quién ha despejado todas las dudas. "Llevamos desde junio enamorados", ha asegurado a Outdoor, "compartimos las mismas ideas en cuanto a la vida".

Su nueva compañera se llama Tamara y es instructora de yoga hatha y ashtanga en La morada de Letur, un hospedaje en plena naturaleza dedicado al bienestar, donde Arturo vive y trabaja actualmente. "Le fui a hacer la tarima para el yoga y no nos hemos separado", cuenta. Ambos comparten "la misma energía" y hasta posturas de acroyoga, tal y como ha compartido el ex de Merche en sus redes sociales, quien mantiene su deseo de vivir alejado del interés mediático: "He encontrado un camino en la vida que no me esclaviza". Incluso, tal y como ha comentado, se está preparando para ser profesor de yoga.

Arturo Requejo decidió alejarse tras el revuelo que había suscitado su ruptura con Merche y su fugaz noviazgo con Alexia Rivas y en su retiro ha encontrado su nuevo estilo de vida: "Me llena estar aquí y respirar aire puro". Y precisamente los "daños colaterales" de la televisión es una de las razones que le ha llevado a tomar esa distancia. "Mi relación [con Merche], que estaba acabando bien, al final no acabó bien. Me robaron una conversación y se hicieron cosas muy feas para malmeter entre ella y yo", se sinceraba en la entrevista a Mtmad.