Arturo Puig y la posibilidad de una remake de Grande Pa: "Me encantaría dirigirla"

Grande Pa fue sin lugar a dudas uno de los más grandes éxitos de la historia de la televisión argentina. La tira familiar, protagonizada por Arturo Puig y María Leal, llegó a alcanzar los 62 puntos de rating, con un promedio entre 47 y 52 puntos durante los cuatro años que duró (de 1991 a 1994). A casi 30 años de su estreno, el actor reveló cómo se imagina que sería una remake del programa que contaba la historia de un padre y sus tres hijas, quienes con frecuencia lo ponían en situaciones incómodas, divertidas o emotivas.

"Mirá, por ahora no hay ninguna novedad de eso", dijo desde su casa durante una entrevista con Mshow. "Si la hicieran de nuevo no se quién haría mi papel. Hay varios jóvenes que lo pueden hacer tranquilamente, por suerte son muchos los que están muy bien como para hacerlo perfecto", agregó.

A pesar de la insistencia de los conductores, Puig se negó a mencionar quién se imagina que sería su mejor sucesor. "No quiero decir ningún nombre porque sería feo", aseguró el actor, que confesó que en caso de que se hiciera una obra teatral basada en la novela, le gustaría ser parte. "Estaría encantado de dirigirla".

"No quiero hablar mucho porque no hay nada, sino lo diría encantado de la vida", aseguró sobre la posibilidad de una vuelta a la pantalla de Grande Pa. Durante la entrevista, Arturo Puig también contó cómo vive la cuarentena junto a su mujer, Selva Alemán. "Por momentos se siente muy densa. Hay días en los que uno está bien, otro mal, días en los que uno tiene un poco de miedo... es un tema tremendo lo que está pasando en el mundo entero".

Hace unos días, durante un móvil con Intrusos, el actor reveló entre risas que es un hombre domado. "A la noche, después de cenar, nos gusta ver alguna serie. Me dan ganas de comer un chocolatito. Me traigo un chocolatito y Selva me dice que no. La pandemia me ha hecho adelgazar y no quiere que engorde otra vez. Se me dio por hacer dieta y mucho ejercicio y me bajó la pancita. Estoy muy bien. Pero a veces quiero un pedacito de chocolate o un turrón o por ahí una bebida: depende de la serie que estemos viendo. Y Selva también se come un pedacito de chocolate".