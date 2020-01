Ancelotti pide a James Rodríguez para el Everton

​ James Rodríguez es uno de los favoritos de Carlo Ancelotti. El italiano se enamoró del fútbol del colombiano en el Real Madrid. Desde entonces, intenta tenerlo siempre a su lado. Cuando dirigió al Bayern de Múnich, consiguió arrancarle a​ los blancos una cesión de dos años. Después, en el Nápoles, volvió a ir a por el colombiano el pasado verano, pero no tuvo éxito. Ahora, según el Daily Mirror, el técnico ha pedido la llegada del mediapunta cafetero a la directiva del Everton.

FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-EVERTON





Ancelotti afirmó hace unos días que se reuniría con la directiva de los toffees y hablarían sobre la posibilidad de hacer refuerzos en el mercado invernal. La primera reunión se celebró ayer, domingo 5 de enero, y en ella el italiano tanteó a los suyos sobre la posibilidad de fichar a ​James Rodríguez. El club negociará con los blancos la cesión del futbolista hasta final de temporada. Podrían añadir una opción de compra.

Las negociaciones, a priori, serán más fáciles que este verano. El colombiano no ha conseguido ganarse de nuevo la confianza de Zidane y entre lesiones y no convocatorias, apenas ha pisado el césped del Santiago Bernabéu. Una vez más, no ha cumplido con las expectativas del Real Madrid. Cederlo sería una buena opción para aligerar fichas y poder reforzar al club en el mercado de invierno.