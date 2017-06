De anónimo a estrella en UFC

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El año pasado, más o menos por estas fechas, Brandon Moreno ni siquiera aparecía en el radar de UFC. Su nombre era uno más de los cientos que pedían una oportunidad. En unos cuantos meses el tijuanense se convirtió en el rostro de la empresa de artes marciales mixtas en México.

El peleador se enfrentará el próximo 5 de agosto en la Arena de la Ciudad de México a Sergio Pettis. Será la primera función estelar que ambos protagonicen en la UFC.

En corto tiempo, Moreno se encargó de brincar varios escalones. Es contendiente al título en peso mosca y parte de esa parafernalia ya la empezó a vivir.

"Me acuerdo que hace un año todavía no estaba seguro si iba estar en el Ultimate Fighter: Latinoamérica y ahora voy a estar en la pelea estelar. Nunca me imaginé que esto pasara en tampoco tiempo", confesó Moreno.

"El niño asesino", como apodan al mexicano, experimentó su primer día como referente de UFC. Por la mañana acudió a la zona arqueológica de Teotihuacán. A mediodía se reunió con el director de la Conade, Alfredo Castillo, y por la tarde atendió a diversos medios de comunicación.

"Mentalmente soy muy fuerte, nunca me echo para abajo. Obviamente estoy experimentando cosas que antes no pasaban, pero es parte de este negocio que yo amo. Tengo el mejor trabajo del mundo y para mí no existe la presión", comentó Moreno.

Mientras, Pettis agradeció la oportunidad de entrar al octágono en la pelea estelar y señaló que está listo para las grandes ligas dentro de UFC.

"Estoy muy emocionado de estar en la Ciudad de México. Pienso que será un gran combate contra Moreno. Muchos piensan que no es digno de una pelea estelar, pero demostraremos lo contrario".

Moreno entrenará en CNAR

Brandon Moreno regresará a la Ciudad de México a principios de julio para realizar el último mes de preparación en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento. El tijuanense quiere acoplarse a la altura de la capital del país para el combate del 5 de agosto.

Lo que resta de junio la pasará en Tijuana. Ahí estará bajo las órdenes de su entrenador, Raúl Arvizu.

"El viernes regreso a Tijuana. Voy a estar dos semanas entrenando en mi ciudad, luego estaré siete días en Los Ángeles y termino un mes en el CNAR".