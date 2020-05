La anécdota de Maxi López con Ronaldinho y su nuevo mensaje contra Wanda Nara

Maxi López tuvo una carrera privilegiada. Se dio el gusto de jugar en grandes equipos y formó parte del Barcelona. Le tocó ser campeón y compartió cancha con los mejores jugadores del mundo. Actualmente está viviendo sus últimos años como jugador, pero no deja de recordar sus momentos dorados.





Ahora, contó lo que vivió con Ronaldinho. “Llegué a mi primera experiencia en Europa en un plantel con muchísimos jugadores importantes y me sentaron al lado de él. Me ayudó adentro y afuera de la cancha. Venía a casa y me pateaba la puerta porque en los primeros meses me costaba entrar en la dinámica de todo, y me venía a buscar, me llevaba a comer... Me llevaba de acá para allá”, declaró en diálogo con Fox Sports.





"Una persona amable, disponible y súper humilde que siempre ayudó a todos". Con estas palabras describió Maxi López a Ronaldinho para saludarlo en el día de su cumpleaños. pic.twitter.com/IjE6oXTCn3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2020

“Ronaldinho siempre fue así, lo hizo conmigo, con Messi, siempre con una alegría increíble. Con él seguimos en contacto, con Rafa Márquez, Giuly, Thiago Motta, Belletti, armamos un grupo bueno de verdad, más allá de lo que logramos en la cancha”, agregó.





Barcelona UEFA Champions League Media Day

Por otro lado, volvió a tirarle un dardo a Wanda Nara. El delantero está de novio con Daniela Christiansson, una modelo sueca y comparte con ella la cuarentena. "Las costumbres argentinas las entendió desde el inicio. Es matera, le gustan el asado, las reuniones... Hice un buen cambio”, afirmó y el recuerdo de su ex mujer volvió a estar presente.