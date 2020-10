Among Us sufre ataque que afecta a casi toda su comunidad

InnerSloth, el dasarrollador del exitoso Among Us, está trabajando para contener un ataque de spam que afecta a gran parte de su comunidad de jugadores.

El problema está en que los jugadores “envían” spam al chat de su partida, mensajes que dirigen a los canales de YouTube y Discord de una persona que se conoce con el seudónimo de “Eris Loris”, con las intención de que suscriban a los mismos.

Ahora, en medio de la campaña presidencial de Estados Unidos, algunos de los mensajes también promueven los esfuerzos de Donald Trump por mantenerse como presidente de aquella nación.

InnerSloth indicó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que es consciente del problema y que lo está investigando.

“Lanzaremos una actualización de emergencia del servidor para que las personas que están en el juego sean expulsadas. Por favor, juega partidas privadas o con gente en la que confíes”, pidió en la publicación.

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! ????

— InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020