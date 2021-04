Amazon abre salón de belleza con realidad aumentada en Londres

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. abrió un nuevo salón de belleza en el este de Londres para mostrar la realidad aumentada y la tecnología “point and learn”, que permite a los clientes apuntar sus teléfonos a un producto para obtener más información.

El salón de 139 metros cuadrados está ubicado en el barrio Spitalfields de Londres, informó el martes la compañía en una publicación de blog. Los clientes podrán probar virtualmente nuevos colores de cabello y “plasmar su nuevo aspecto en un área creativa dedicada”, dijo la compañía. Los visitantes también podrán comprar productos del salón a través de Amazon escaneando un código QR.

En los últimos años, Amazon inició una serie de formatos tradicionales, que incluyen tiendas de conveniencia sin cajero, una cadena de supermercados, librerías y tiendas que venden una variedad de artículos populares. La compañía a menudo implementa experimentos, aprende de ellos y luego sigue adelante, incorporando en algunos casos la experiencia a nuevos proyectos o abandonando la idea por completo. Ya que Amazon en la actualidad no tiene planes de abrir más locales, podría considerar el salón como una de sus pruebas distintivas.

Como parte de la flexibilización de las restricciones por el covid-19 en Londres, los salones de belleza volvieron a abrir en Inglaterra el 12 de abril. A los clientes del salón de Amazon se les ofrecerán máscaras faciales y desinfectante, controles de temperatura y el local operará con capacidad reducida.

En un comienzo, el salón estará abierto a los empleados de Amazon antes de extender las reservas al público en general en “las próximas semanas”.

