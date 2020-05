Amaury Vergara y Miguel Herrera coinciden en que nunca trabajarían juntos en Chivas

El propietario de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, hizo unas declaraciones en una entrevista con TUDN, acerca de la posibilidad de que el ex director técnico de la selección mexicana y actual estratega de las Águilas del América, Miguel Herrera, pudiese dirigir en algún otro momento de su carrera al Rebaño Sagrado.





El mandamás rojiblanco confirmó que, para él, el Piojo no tiene el perfil adecuado que se busca en la institución tapatía. Caso contrario a Ricardo Peláez, que a pesar de haber jugado y fungido como director deportivo del club azulcrema, en su carrera como futbolista fue parte del conjunto jaliscience, por lo que sí posee el perfil para trabajar en la entidad.





"Voy a ser muy directo, no estoy interesado en absoluto en trabajar con el 'Piojo', le reconozco su carrera, creo que es un mexicano exitoso y ha hecho una labor muy buena en nuestro futbol, siempre reconoceré de quien sea el éxito porque no se trata de demeritar a nadie, pero no creo que sea el perfil adecuado para Chivas", esclareció.





"No me interesa y con mayor razón ahora que está en América, se limita prácticamente al cien por ciento su posibilidad de venir a Chivas", añadió.





"La diferencia con Ricardo, es que Ricardo si perteneció a Chivas, entonces si tiene su carnetúnico para poder estar en la directiva de Chivas", sentenció.

Por su parte, Miguel Herrera en una entrevista con ESPN, dio réplica a las declaraciones del empresario tapatío, y explicó que jamás volverá a pensar en dirigir al acérrimo rival del cuadro águila.





Miguel Herrera y Chivas cierran la puerta para trabajar en un futuro ? ?https://t.co/xVlgGWNChQ — Futbol Picante (@futpicante) May 9, 2020

“No pienso dirigir a Chivas. Nunca más pensaré en dirigir en Chivas, ni ellos están pensando en mí. Tengo un sello americanista y con lo que han hecho los muchachos y me han arrastrado a su éxito estoy contento y quiero ser un técnico histórico del América. Entonces cómo un técnico histórico del América va a llegar a dirigir al archirrival”, expresó.





“Acertadas las declaraciones de Amaury. Le tengo respeto y conozco bien a la directiva de Chivas a Michel Leaño a Ricardo Peláez. Ni ellos para mí son interesantes, ni yo para ellos soy interesante. Simplemente buscamos rivalidad y respetarnos como rivales”, finalizó.